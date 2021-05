Zidane: "Cómo voy a decir a mis jugadores que me voy ahora, es mentira"

Fútbol Español

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, negó que haya comunicado a sus jugadores que dejará al equipo blanco al final de esta temporada y subrayó que "lo único" que le importa ahora es "pelear hasta el último minuto" por el título de liga.



"Cómo voy a decir a mis jugadores que me voy ahora, es mentira. Me concentro en lo que queda de temporada. Falta un partido y con lo que nos estamos jugando es lo único que me importa. El resto lo veremos al final de temporada", subrayó el técnico francés tras la victoria lograda por el Real Madrid en San Mamés.



Zidane añadió que, "a pesar de las dificultades" que ha atravesado su equipo a lo largo del curso, sigue "en la pelea" y va a "darlo todo hasta el último minuto" para apurar las opciones de desbancar de la primera posición al Atlético de Madrid en la última jornada.



"Hicimos un muy buen partido y estamos vivos todavía", incidió el entrenador madridista, quien evitó valorar la jugada en la que sus futbolistas reclamaron penalti en la primera parte por una posible mano de Jon Morcillo.



"No quiero meterme con eso otra vez. Yo intento hacer solo mi trabajo y el árbitro también hace su trabajo e intenta hacerlo lo mejor posible", dijo. EFE