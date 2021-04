Riquelme: "Nunca volví a ver el penal contra el Arsenal"

Fútbol Español

El exjugador argentino del Villarreal Juan Román Riquelme expresó este martes que nunca volvió a ver el penalti que falló en el último minuto del partido de vuelta de la semifinal de Liga de Campeones ante el Arsenal hace quince años y que podría haber provocado una prórroga de la eliminatoria ante el club inglés.



“Ese penalti no lo volví a ver nunca más, lo llevé por siempre encima. Estábamos convencidos de que íbamos a ganar, dije en rueda de prensa que el Arsenal lo iba a pasar mal y que íbamos a ganar, porque estaba convencido”, contó en una charla telemática organizada por el Villarreal con jugadores de aquella semifinal y con motivo de la semifinal de Liga Europa que mide de nuevo a ambos equipos desde el próximo jueves.



La charla contó también con su compatriota Rodolfo Martín Arruabarrena, el uruguayo Diego Forlán, y el hispano-brasileño Marcos Senna, así como con Robert Pires, entonces en las filas del conjunto inglés y que posteriormente militó en el Villarreal.



Riquelme, actual vicepresidente de Boca Juniors, recordó que aquel no fue su año en relación con los penaltis, al catalogar de "año feo" con los lanzamientos desde los once metros, ya que, además de fallar el de la semifinal, tuvo la mala suerte de quedar fuera del Mundial por los penaltis.



“La gente puede pensar que es raro. Pero jugar a la pelota siempre me divertía, no me ponía nervioso nunca. El club y los jugadores hicieron un gran trabajo. Nunca lo pude volver a ver ni el partido ni el penalti. No creo que lo vuelva ver. Me queda la sensación de que tuvimos que jugar esa final contra el Barcelona. Creo que lo hubiésemos pasado bien", remarcó.



El argentino expresó que desea que el Villarreal llegue a la final. “Se lo merece. El Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tiene un Pires o no tiene un Henry. El entrenador que tiene el Villarreal está acostumbrado a ganar esta Copa, la ha ganado muchas veces con el Sevilla y ojalá que eso se repita”, apuntó.



Además, Riquelme afirmó que si el Villarreal llegó tan lejos fue por un jugador como Forlán, “por todos los goles que marcó, que yo creo que ni él se daba cuenta de cómo los hacía. Forlán nos lo puso muy fácil, fuimos afortunados de poder contar con un delantero como él”, añadió.



“Yo soy del Villarreal, soy feliz, siempre es lindo volver allí, Vila-real es mi segunda casa, todos queremos mucho al Villarreal, esa es la verdad. Decimos con orgullo que nuestro equipo en Europa es el Villarreal, lo decimos con mucho orgullo”, finalizó Riquelme.



En la charla telemática también estuvo Rober Pires, que jugaba entonces en el Arsenal, y el año siguiente fichó por el Villarreal, quien expresó que, si Riquelme llega a meter el penalti, ellos estaban muertos en la eliminatoria.



“La estrategia del Villarreal fue muy buena. Si Román marca el penalti, estábamos muertos para la prórroga. Estábamos muy cansados, habíamos hecho un gran trabajo. Habíamos corrido mucho detrás de la pelota. Esa noche fue muy difícil”, opinó.



Sobre el penalti de Riquelme, Pires expresó que “la gente me dice que Román falló el penalti. Pero no es verdad, lo paró Jens Lehman. Sinceramente, no lo fallaste, lo paró Lehman. Ese día acertó el portero, no lo falló el delantero”.



“Esa noche en el Madrigal lo pasamos muy mal, esa temporada jugamos y ganamos a Madrid o Juventus, y lo hicimos bien, pero ese partido aquí lo pasamos mal. Nos decían que podíamos perder, pero no pensábamos que sería tan duro. Esa noche tuvimos suerte, mucha suerte. Cuando perdí la final ya sabía que iría al Villarreal, ya sabía los jugadores y el equipo que me esperaba”, recordó.



El delantero Diego Forlán contó que recuerda a la ciudad volcada y cómo la gente lo vivió. “De la eliminatoria con el Arsenal recuerdo el partido de ida en el que sufrimos allí. Salimos con un uno a cero y en casa lo tuvimos. Llegó el penalti y yo estaba seguro que Román lo marcaba, son de esas cosas increíbles que pasan”, indicó.



“Román era un seguro, y cuando no entró te quedas pensando que esa foto no era la esperada. Había que marcar para jugar el alargue, no nos clasificaba, pero sabíamos que podíamos dejarlos fuera”, señaló Forlán.



El jugador uruguayo recordó también el primer partido con el Lille que jugaron en París, en el campo que debía jugarse la final, y la charla del partido en la que el entrenador, el chileno Manuel Pellegrini, les dijo que regresarían a ese campo para jugar la final. “Y pensé que estaba loco. Estuvimos tan cerca, que cada paso pensaba que Pellegrini acertaría”, finalizó.



Rodolfo Arruabarrena opinó que lo que deben hacer los jugadores del Villarreal es “disfrutar del momento y del partido”, ya que, si disfrutan, “las cosas se van a dar”. “El club necesita llegar a una final, he hecho las cosas bien y lo merece mucho. El gol del Inter es un gran gol, pero espero que pueda llegar uno mejor que les lleve a una final”, afirmó.



“Cuando arrancó esa temporada y esa Champions veía que podíamos llegar lejos, por eso tengo esa espina clavada. Fuimos disfrutando y nos veíamos con opciones. Además, con el Barcelona nos iba bien, los partidos eran parejos y nos sentíamos cómodos, por lo que veíamos opciones”, rememoró el exdefensa argentino.



Por último, Marcos Senna indicó que él tenía la sensación de que se podía hacer algo grande. “La mía era la primera vez en una Champions, siempre pensé que podíamos hacer algo grande y así fue. La sensación que teníamos es que si marca Román ese penalti hubiéramos pasado. Eso siempre lo hemos pensado”, concluyó. EFE