Fútbol Español

Sábado 24| 9:14 am





Ya ultiman su recuperación Luis Suárez, Joao Félix y Thomas Lemar, que rearman al Atlético de Madrid en su ofensiva por LaLiga contra el Athletic Club en San Mamés, la primera de las tres salidas determinantes que lo aguardan en las próximas dos semanas y que desembocan en el Camp Nou de Barcelona.







No hay otra fórmula que ganar todo -o casi todo- para ser campeón. Y no hay otra vía que vencer este domingo al conjunto bilbaíno para sostener su ventaja en el liderato, que data de hace 20 jornadas, pero ahora más comprometido que nunca, acechado por el Real Madrid, el Barcelona y el Sevilla a falta de 6 jornadas.







Menos importancia, en principio, tiene el partido para un Athletic a la baja, derruido por dos finales perdidas sin haber sido capaz de competir a la altura que se exige y sin demasiadas ilusiones en una tabla clasificatoria en la que le quedan tan lejos, a 11 puntos, las posiciones europeas como las de descenso.







Tampoco es el Atlético de hace meses, además advertido por sus últimas visitas a San Mamés. Sólo ha ganado en uno de sus cuatro desplazamientos más recientes a ese estadio, en el que empató el pasado curso y en el que perdió hace dos; un aviso que se añade al de sus últimos cuatro choques a domicilio: el 0-0 con el Getafe, las derrotas frente al Chelsea (2-0) y el Sevilla (1-0) y la igualada 1-1 contra el Betis, por ese orden. No gana fuera desde hace casi dos meses, desde el 0-2 al Villarreal del pasado 28 de febrero.







Porque el Atlético ha sumado sólo 23 de los últimos 39 puntos, aunque ahora encadena dos victorias después de doce jornadas. La primera contra el Eibar (5-0) lo reconfortó; el 2-0 del jueves al Huesca -más corto en el marcador, más claro en el juego- lo reafirma, por más que eran dos triunfos predecibles, con dos adversarios del lado opuesto de la tabla y de que cualquier otro resultado ante cualquiera de ellos habría sido un fiasco.







Aparte, fueron dos victorias sin Luis Suárez, su futbolista más goleador y determinante, Joao Félix y Thomas Lemar. A los tres se les espera este domingo en San Mamés contra el Athletic, al menos en la convocatoria. Otro asunto es si serán o no titulares los tres en el esquema de Simeone. Uno, si está bien, sí lo parece: Luis Suárez.







Más allá del posible regreso del goleador uruguayo, si es que se produce (el Atlético se entrena esta tarde antes de viajar a Bilbao), no se prevén muchas más variaciones en la alineación del técnico argentino, quizá Joao Félix, quizá Lemar o quizá ninguno de los dos, además de la entrada de un central, bien Mario Hermoso o bien Felipe Monteiro, para suplir la baja de José María Giménez, fuera del encuentro por ciclo de cinco tarjetas amarillas.







En el once repetirán el portero Jan Oblak; los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic y previsiblemente Renan Lodi; los medios Koke Resurrección, Héctor Herrera y Marcos Llorente; el extremo Yannick Carrasco y el delantero Ángel Correa, goleador definitivo frente al Eibar y el Huesca, con tres tantos en los dos últimos choques.







En el Athletic, su técnico, Marcelino García Toral, recupera a dos de sus piezas habituales, Ander Capa e Íñigo Martínez, quienes no jugaron ante el Betis por sanción y una gastroenteritis, respectivamente, aunque seguirá sin contar con otros tres titulares fijos, el capitán Iker Muniain, Yeray Álvarez y Yuri Berchiche, todos lesionados, o recaídos, en la final de Copa ante el Barça hace una semana.







Íñigo Martínez probablemente entre en el once por Íñigo Lekue, lo que desplazaría al lateral izquierdo a Mikel Balenziaga, que tuvo que jugar de central en el Benito Villamarín, y Capa quizás releve de inicio a Oscar De Marcos, uno de los pocos que repitió titularidad en Sevilla tras la final ante el Barça.







Por lo demás, se espera el regreso de lo que tiene disponible Marcelino del bloque titular, con el retorno al ataque de los habituales Raúl García e Iñaki Williams.







Si bien, cualquiera de ellos podría quedarse de inicio en el banquillo o trasladarse a una posición más retrasada para que se mantenga en el once Asier Villalibre, una apuesta en la delantera que Marcelino está retrasando demasiado para lo que espera la afición rojiblanca.







También se presume el regreso al centro del campo de Unai López, el mejor frente al Betis cuando entró en la segunda mitad para buscar las debilidades de un rival en inferioridad numérica. La duda es quien será su acompañante ante el trabajo defensivo de Dani García y Mikel Vesga en choques de la exigencia de este domingo y el buen partido en Heliópolis de Unai Vencedor.







Unai Simón bajo palos, Unai Núñez en el centro de la defensa y Alex Berenguer y/o De Marcos en una o las dos bandas en medio campo completarían el once rojiblanco.