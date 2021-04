Ronald Koeman: "En un partido como hoy no hay que tener problemas al final"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que el penalti concedido por Ronald Araujo en la segunda parte fue "una lástima" porque "no hay que tener problemas al final" en un partido como el que su equipo ganó este jueves al Getafe por 5-2.



"La jugada del penalti es una lástima porque en un partido como hoy no hay que tener problemas al final del partido. Menos mal que hemos sentenciado después", explicó en la rueda de prensa posterior al partido de LaLiga Santander que su equipo decidió con dos goles en los últimos cinco minutos.



El holandés dijo que sus hombres bajaron "un poco la concentración" en la segunda mitad después de hacer una primera parte con la que quedó "muy contento".



"Y ha habido algunas jugadas con balón atrás en que no estaban bien ni Araujo ni Óscar (Mingueza). Claro que estaba enfadado. El cambio no ha sido para enfadarme con Óscar, porque si hay un jugador que está haciendo una gran temporada ese es él", detalló.



Asimismo aclaró que el cambio de Piqué al descanso fue algo pactado "por la mañana".



El técnico elogió también la gran temporada de Leo Messi, que marcó un doblete y de quien espera que siga "muchos años" en el club, y de Sergio Busquets, asistente en el primer tanto ante el Getafe.



"Nunca he sido un entrenador que cambio mucho si un equipo funciona. Creo que viendo sobre todo que últimamente tenemos un equipo que, si todo el mundo está disponible, es bastante fijo", concluyó. / EFE