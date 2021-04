Marcelo: "No hemos perdido dos puntos, hemos ganado uno"

Fútbol Español

Domingo 18| 5:34 pm





Madrid. Marcelo, lateral brasileño del Real Madrid, lamentó las dificultades que encontraron para jugar en Getafe, el estado del césped lento al no estar regado, y aseguró tras el empate sin goles que no perdieron dos puntos, sino que ganaron uno.



"Aquí siempre es muy difícil, sabíamos lo que íbamos a encontrar en un partido muy parado, el balón no anda por el campo muy seco. No creo que hayamos perdido dos puntos, creo más que hemos ganado uno porque era muy difícil jugar. Hemos intentado tener el balón y llega a portería contraria", dijo en Movistar+.



Marcelo no lamentó la cantidad de bajas que sufre el Real Madrid: "No hay mucho tiempo para descansar, es lo que toca, tenemos que seguir dando lo máximo. El fútbol está así ahora mismo y es lo que hay".



Y pese a que está siendo su temporada de menos minutos, defendió su papel en el equipo: "No lo veo como un papel secundario, jugando o no aporto mucho al equipo, soy uno de los capitanes, tengo que estar trabajando y enseñando a los chavales. Cuando toca jugar lo hago, estoy trabajando mucho. Jugando las cosas salen, cuesta pero los retos me encantan. Tengo que seguir luchando".



Para Marcelo LaLiga Santander no se decidirá "hasta final de temporada" y, pese a quedar a tres puntos del Atlético de Madrid, dijo que "ellos tienen partidos importantes" en los que se pueden dejar puntos. EFE