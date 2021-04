Zidane protege la figura de Vinicius

Fútbol Español

Viernes 9| 12:22 pm





El aluvión de elogios que ha recibido el brasileño Vinicius Junior desde su partido estelar ante el Liverpool en los cuartos de final de la Liga de Campeones, encontró el freno echado por su entrenador, Zinedine Zidane, en vísperas del clásico ante el Barcelona, pidiendo tranquilidad y que no se le repita en exceso "que va a ser el mejor".



El trabajo de Vinicius en cada entrenamiento ensayando los disparos a puerta como principal aspecto a mejorar. Su paciencia en los momentos en los que ha salido del once cuando se ha recuperado Eden Hazard o no ha tenido la continuidad deseada.



La profesionalidad del brasileño que tiene un equipo de trabajo esperándole después de cada partido en su casa, con sesiones de fisioterapia y recuperación a altas horas de la noche. Todo, encontró el premio que buscaba ante el Liverpool, el día que Vinicius firmó su noche soñada, autor de un doblete y referente absoluto del buen juego del Real Madrid para dar un paso de gigante hacia las semifinales de 'Champions' con un 3-1.



Zidane también se rindió al gran partido de su jugador. "Me alegro por Vini, se lo merece", reconoció. "Le faltaba meter gol pero con el trabajo fantástico que está haciendo y lo que da al equipo, marcar dos goles le va a dar confianza".



Para un futbolista del Real Madrid pocas veces hay termino medio. Vinicius ha pasado de escuchar que iba a ser 'Balón de Oro' al poco tiempo de su llegada a España, a verse como moneda de cambio en millonarios traspasos, capear con la crítica por su falta de acierto en la definición y ahora al elogio mayúsculo. Es cuando la figura de Zidane advierte del peligro si el jugador y su entorno no le ponen cabeza en un buen momento. Tan difícil de gestionar como los malos.



"Estamos disfrutando de Vini, estamos contentos con él y su trabajo", confesó el técnico madridista en rueda de prensa. "Es muy joven, hay que dejarlo tranquilo también y no hablarle mucho de estas cosas de que va a ser el mejor", pidió.



Por el momento Zidane ve a su jugador "tranquilo" pero advierte que "hay mucho ruido" alrededor de una estrella y que debe seguir "centrado con lo que hace". A buen seguro que Vini será titular en el clásico. El sexto de su carrera y en el que ya consiguió marcar en el último triunfo madridista en el Santiago Bernabéu. Antes, escuchó la voz más acreditada de la experiencia del que fue gran referente en el campo manteniendo su humildad y timidez fuera. EFE