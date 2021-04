Koeman: "Necesitamos al mejor Messi, pero también al mejor Barça"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, admitió que para derrotar este sábado al Real Madrid en el Clásico de LaLiga, el equipo necesitará "al mejor Messi", pero también su mejor versión como colectivo.

"Ojalá, Leo sea decisivo para nosotros. Necesitamos al mejor Messi, pero también al mejor Barça", declaró Koeman en rueda de prensa, antes de desvelar en qué incidirá con sus jugadores antes del choque: "Que tenemos que ser nosotros mismos como lo hemos sido últimamente y no volvernos locos porque nos enfrentemos al Real Madrid".



El preparador neerlandés reconoció, eso sí, que "un Clásico es un partido diferente a los demás", y subrayó también que este llega en un buen momento para ambos equipos.



"Nosotros estamos luchando por ganar la Liga después de una muy buena racha y el Madrid es el Madrid. Han tenido demasiadas críticas, pero están ahí y tiene jugadores impresionantes", destacó.



Pese a todo, Koeman apuntó que el resultado de mañana "no será decisivo, porque aún quedarán muchos partidos", aunque sí es verdad que "el momento es importante" y el equipo que gane "le dará moral para seguir" peleando por el título.



Al entrenador del Barça, al contrario que el del Liverpool, el alemán Jürgen Klopp, no le molesta medirse al conjunto blanco en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en lugar del Bernabéu.



"Es querer desprestigiar a un club grande como el Madrid, que ha elegido este momento sin público para hacer obras en su estadio. Creo que el terreno de juego estará bien para jugar al fútbol y este aspecto no es importante para mí", opinó.



A la cita acudirá con Gerard Piqué y Sergi Roberto recuperados, y dejó entrever que podría apostará por el central catalán para formar parte del once: "Para mí, el jugador tiene que estar perfecto físicamente y mentalmente, pero hay jugadores que por su importancia y por ser capitán es importante que estén en estos partidos".



También valoró las ausencias en la zaga del conjunto blanca, que no podrá contar con Sergio Ramos ni Raphael Varane. "Son dos bajas importantes, uno de ellos es su capitán, que le da mucha personalidad, pero nosotros también hemos tenido a Piqué y Sergi Roberto mucho tiempo fuera, y seguimos teniendo las de Ansu Fati y Coutinho", recordó.



Precisamente de la continuidad de Ramos en el Madrid, habló Koeman como previamente lo había hecho Zidane sobre la de Messi. Y el técnico del conjunto azulgrana coincidió con su homólogo francés. "Lo mejor para nuestra Liga es que los mejores jugadores puedan quedarse hasta el final. Ojalá Ramos siga en el Real Madrid y Messi, con nosotros", manifestó.



Por último, Ronald Koeman restó importancia a la designación de Gil Manzano como sustituto del lesionado Mateu Lahoz, apuntando que "a veces se habla demasiado de los árbitros" y que "todos son honestos y pitan lo que ven".



"El árbitro que no puede pitar por lesión es un muy buen árbitro y el que pita mañana también lo es. No tenemos que estar pendientes del árbitro, sino centrarnos en nuestro equipo", sentenció Koeman, a quien más que el colegiado le preocupa "no tener pérdidas de balón" y "no dejar espacios para atacar" al Real Madrid. EFE