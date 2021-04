Tebas: "Creo que van a empatar porque los dos no quieren perder"

Fútbol Español

El presidente de LaLiga Profesional española de fútbol, Javier Tebas, auguró un empate entre Real Madrid y Barcelona liguero del próximo sábado "porque los dos equipos no quieren perder el partido" y "un punto para los dos en esta pelea es bueno".



"No perder el partido es lo que va a marcar la pauta. Quedan muchos partidos. El Atlético ha perdido el colchón que tenía, pero tiene un equipazo y lo ha demostrado. Descartamos al Barcelona y al Real Madrid en noviembre, pero es muy difícil estar la máximo nivel los diez meses. Vienen los partidos finales y va a ser una liga apasionante", dijo.



Tebas rechazó que haya cualquier tipo de "mano negra" para que el Atlético no gane el campeonato y lo gane el Barcelona o el Real Madrid, y admitió que puede haber "discrepancias de criterios con el tema arbitral".



"Me consta que se está trabajando para que no haya errores. En el tema arbitral yo confío, pero creo que se tiene que mejorar y me consta que Velasco Carballo (presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol) está trabajando en ello", señaló en declaraciones hechas tras declarar en un juzgado de Majadahonda que investiga la adquisición del Fuenlabrada por parte de su actual presidente.



Tebas también habló de su confianza en que el público pueda volver a los estadios en las últimas jornadas de la competición liguera y en abordar el tema la próxima semana con el Consejo Superior de Deportes (CSD).



"Esa es mi ilusión, no se si será en todas las comunidades autónomas igual. Es un tema que tienen que decidir el CSD y Sanidad pero hay algunas que podrían permitir público, ya están permitiendo en otras competiciones. Desde LaLiga hemos trabajado muchísimo, tenemos unos protocolos muy estrictos y vamos a empezar a trabajar este tema con el CSD. Estamos esperando un poco cómo va la evolución de los contagios, pero creo que ya es el momento la semana que viene, lunes o martes, de sentarnos", añadió.

EFE