Versiones opuestas por incidente de racismo en España

ESPAÑA. El jugador del Valencia Mouctar Diakhaby se describió como la víctima de un intolerable y doloroso insulto racista. El zaguero del Cádiz Juan Cala manifestó sentirse sorprendido que se la acuse sin pruebas y quedar como un villano.

Diakhaby, de raza negra, exigió que las autoridades del fútbol tomen medidas. Cala quiere una disculpa.

Diakhaby reiteró que se le insultó, describiendo la frase obscena proferida en su contra. Cala insistió que nunca dijo esas palabras y que demandará a los que le acusan sin pruebas.

Diakhaby, francés de 24 años, rompió su silencio con un video publicado en las redes sociales. Lo hizo en español.

“Después de dos días estoy muy tranquilo y quiero hablar de lo que pasó en Cádiz el domingo. Hay una jugada donde un jugador me insulta”, dijo Diakhaby, repitiendo la frase en su contra. “Eso es intolerable y no puedo permitir eso y habéis visto todos mi reacción”.

“Esto no puede pasar en la vida normal y menos en el fútbol, que es un deporte de respeto”, añadió.

Diakhaby reveló que, luego que sus compañeros se habían retirado de la cancha, un jugador del Cádiz preguntó a los del Valencia si estaban dispuestos a volver si Cala pedía perdón.

“Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas no son así que no puedes hacer algo y excusarte y dejarlo pasar”, dijo Diakhaby. “Yo hoy me siento bien, pero me ha dolido muchísimo, es la vida”.

Los jugadores del Valencia regresaron a la cancha tras asegurar que se sintieron amenazados por el árbitro ante la posible pérdida de puntos. El club dijo que Diakhaby asintió para que sus compañeros reanudaran el partido.

“Espero que la Liga va a hacer cosas, tomar soluciones para tener pruebas para que se vea todo y se aclare y ya está”, señaló Diakhaby.

Cala, quien es español, compareció después en una rueda de prensa organizada por el Cádiz. Dijo que quiso dar su versión apenas finalizado el partido, pero que su club le recomendó esperar.

Afirmó que quedó en “estado de shock” el día del partido y se quejó del “circo” en torno al incidente, sin siquiera permitirle dar su versión.

“No sé que ha pasado con la presunción de inocencia. Nadie se merece este linchamiento público”, dijo.

Sostuvo que resulta extraño que nadie más escuchó el insulto a Diakhaby, ni dentro de la cancha o por las decenas de cámaras usadas para la producción televisiva en un estadio Ramón de Carranza sin público

El zaguero aseguró que quiso acercarse a Diakhaby durante el partido para decirle que no le insultó. Cala aseveró que lo único que le dijo a Diakhaby fue “déjame en paz”.

Añadió que el jugador francés “se lo ha inventado o lo ha entendido mal”.

Cala dijo que no tendría problemas en sentarse a hablar con Diakhaby para explicar el tipo de persona que es, pero cree que injustamente ha sido juzgado por todos.

“Aquí tienen mi teléfono y espero que me llamen para disculparse por lo que he sufrido”, dijo.

Cala se expresó particularmente indignado con el presidente del Valencia Anil Murthy, quien el lunes acusó directamente a Cala en un video del club en el que dijo que el jugador del Cádiz irradió la imagen de una persona culpable.

“Emprenderé acciones legales con todas las personas que han intentado jugar con mi honor”, dijo. No descartó que el propio Diakhaby pudiera ser demandado.

Cala también manifestó que no cree exista racismo en el fútbol español y mencionó que nunca ha tenido problemas con nadie en 12 años de carrera profesional y en cuatro ligas distintas.

El Valencia respondió de inmediato tras la rueda de prensa de Cala con una declaración rotulada con la frase “Juan Cala, no te creemos”.

“Juan Cala ha perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado”, dijo el club valencianista. “En lugar de eso, ha atacado al propio jugador ya otros miembros del Valencia CF”.

“Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa... el club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol”, afirmó el club. “El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad”. AP