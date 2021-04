Clément Lenglet: Es una victoria importantísima

Fútbol Español

Lunes 5| 6:10 pm





El central del Barcelona Clément Lenglet dijo que "es una victoria importantísima" la que logró su equipo en el minuto 90 con un gol de Ousmane Dembélé ante el Valladolid, la cual le permite situarse a un punto del líder, el Atlético de Madrid.



"Es la prueba de que esta Liga es muy difícil y que tenemos que luchar cada partido para ganar. Hemos tenido muchas ocasiones y Dembélé ha metido el gol de la victoria. Hay que trabajar porque queda mucho, hemos trabajado muchísimo estos últimos meses y las cosas están saliendo mejor", añadió en este sentido el jugador francés en declaraciones a Movistar+.



Sobre los motivos por los que al Barcelona le ha costado tanto abrir el marcador, Lenglet dijo que "el rival se dejó la piel en el campo" y al conjunto azulgrana le faltaron "piernas en el último pase".



Lenglet fue muy elocuente cuando le preguntaron por la gran mejora de Dembélé en los últimos partidos: "¿Estáis sorprendidos? A mí no me sorprende porque no ha podido jugar muchos partidos por las lesiones y ahora está tranquilo por este tema y si está bien físicamente es un regateador muy bueno con las dos piernas y nos da muchísimo en el juego".



Además, consideró que la expulsión por roja directa de Óscar Plano en el minuto 79 fue justa: "Creo que la tarjeta roja es merecida porque el golpe por detrás puede ser peligroso". EFE