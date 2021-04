Fútbol Español

Lunes 5| 1:53 pm





El regreso a los terrenos de juego del belga Eden Hazard tendrá que esperar tras aplazar su vuelta el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, que defendió que su último regreso no fue precipitado pero prácticamente lo descartó para el enfrentamiento ante el Liverpool, en los cuartos de final de la Liga de Campeones.



"Lo hemos hablado y lo importante es que Eden esté tranquilo por su vuelta", aseguró Zidane en rueda de prensa en vísperas del duelo europeo. "Para nosotros lo importante es que esté totalmente recuperado. Vamos a hacer las cosas poco a poco", añadió.



El técnico francés defendió que la última lesión muscular de Hazard no se debió a un regreso forzado antes de tiempo. "No creo que su última vuelta fuese precipitada porque es la sensación que transmite el jugador y nosotros no arriesgamos nunca con una vuelta si no está bien. Ahora veremos cuando está con nosotros, pero de momento es así", desveló dejando ver que no formará parte de la convocatoria.



Zidane espera que Hazard pueda mostrar su nivel y ayudar al equipo en la recta final del curso. "Como entrenador necesito a todos mis jugadores siempre, aunque tenga un problema para hacer el equipo. Me gusta tenerlos sanos y si uno está lesionado no me gusta nada. Espero recuperar a Eden cuando antes, ya hemos recuperado jugadores y nos faltan algunos. Espero tener a todos antes del final". EFE