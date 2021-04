Ronald Koeman: "Laporta me ha transmitido mucha confianza"

Fútbol Español

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que "Laporta" le ha "transmitido mucha confianza" desde su llegada a la presidencia y que han "usado este parón para hacer reuniones".



"Laporta me ha transmitido mucha confianza, pero es normal con los cambios que hemos hecho. No podíamos esperar en noviembre que estaríamos luchando por la Liga y en la final de la Copa del Rey. Hay que seguir trabajando", añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido ante el Valladolid.



Además, dijo que el objetivo de estas reuniones ha sido "mejorar el equipo teniendo en cuenta la situación económica del club". Preguntado por el caso concreto de Erling Haaland, respondió que no hablará "sobre jugadores que no son del Barcelona" y sobre el posible retorno de Neymar dijo que "es una decisión que depende del presidente".



También se refirió al futuro de Leo Messi en el club: "Intentamos que Leo se quede más años en este club, pero ahora no tenemos que pensar en el año que viene, sino en el partido de mañana. Las cosas de futuro son del presidente y su gente. El entrenador y los jugadores debemos estar pendientes de los partidos".



Sobre el jugador argentino, también dijo que "no es el momento de descansar" ante el Valladolid aunque esté apercibido de sanción de la misma manera que Frenkie de Jong, sobre todo teniendo en cuenta que el próximo partido de Liga será ante el Real Madrid en Valdebebas.



"Nos faltan 10 jornadas y el riesgo siempre existe. Los jugadores deben pensar que están a una tarjeta, pero lo mejor es ir partido a partido", consideró.



Respecto a las opciones de que Sergi Roberto y Gerard Piqué reciban el alta médica y entren en la convocatoria para enfrentarse ante el Valladolid aseguró que "no arriesgarán".

EFE