Casemiro, Mariano y Odriozola regresan a un convocatoria sin Hazard

Fútbol Español

Viernes 2| 10:51 am





El regreso del brasileño Casemiro tras sanción y de Mariano Díaz y Álvaro Odriozola después de superar sus respectivas lesiones, son las novedades de una convocatoria con la presencia de Toni Kroos y el canterano Sergio Arribas, mientras que Zinedine Zidane no fuerza la vuelta de Eden Hazard.



El Real Madrid no podrá contar ante el Eibar con los lesionados Dani Carvajal, Sergio Ramos y el uruguayo Fede Valverde. Zidane ha decidido no convocar a Hazard, después de que el belga regresase a la dinámica de grupo en la última sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas.



Kroos, que no jugó con la selección alemana por un problema muscular, se ha recuperado a tiempo y entra en la citación de Zidane que igualmente refuerza la presencia de centrocampistas llamando al canterano arribas. Respecto al partido de la última jornada liguera en Vigo regresan Casemiro, Odriozola y Mariano, que provoca la ausencia de Hugo Duro.



Los 20 convocados para el duelo liguero ante el Eibar son:



Porteros: Courtois, Lunin, Diego Altube.



Defensas: Odriozola, Militao, Nacho, Varane, Mendy, Marcelo.



Centrocampistas: Casemiro, Kroos, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Arribas.



Delanteros: Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo, Benzema y Mariano. EFE