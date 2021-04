Sin prisas con Hazard y sin "hacer el tonto" con Kroos

Fútbol Español

Viernes 2| 8:37 am





El regreso de Eden Hazard a los terrenos de juego no tiene fecha, según aseguró el técnico madridista Zinedine Zidane tras la vuelta al grupo del belga en el entrenamiento de este viernes, y afirmó que no van a "hacer el tonto" con el alemán Toni Kroos ante el Eibar, dejando entrever su suplencia.



"No tenemos plan, vamos día a día", afirmó Zidane sobre la vuelta de Hazard, que desea que se produzca cuando el jugador esté en plenitud de condiciones.



"No vamos a forzar nada. Lo importante es que esté bien recuperado, está mucho mejor y nosotros vamos poco a poco. No digo que lo veo en cinco días ni nada. Si es en pocos días, mejor para nosotros. Está mejor, estamos contentos de verle con el equipo como queremos y luego ya veremos", añadió.



Kroos, por su parte, ya está recuperado de las molestias musculares que le impidieron jugar con Alemania pero Zidane dejó ver que tiene pensado no forzarle. En su cabeza está la semana decisiva con dos partidos ante el Liverpool y el clásico frente al Barcelona.



"Está mejor, ha tenido una lesión que le ha impedido ir con la selección, se ha quedado con nosotros, entrenó hoy y veremos. Como hay muchos partidos, no vamos a hacer el tonto. Veremos como lo gestionamos, pero está bien y con nosotros, que es lo importante", manifestó.

EFE