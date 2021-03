Dembélé, Giménez y Torreira, ausencias de la vuelta al trabajo del Atlético

Dembélé y Giménez ya están trabajando en cancha pero Torreira aún no se ha incorporado / Foto c

El Atlético de Madrid retornó este martes al trabajo sin el francés Moussa Dembélé ni el uruguayo José María Giménez, que entrenaron al margen, ni Lucas Torreira, con permiso por temas personales; además de los once internacionales, aunque con la vuelta del entrenador, el argentino Diego Pablo Simeone.



Dembélé continúa con sesiones de trabajo individuales después de que la semana pasada sufriera una bajada de tensión en un entrenamiento; mientras que Giménez se ejercita aparte tras haber sufrido unas molestias el miércoles. Torreira tiene permiso del club para estar ausente desde la semana pasada.



Por su parte, Simeone regresó de los días de descanso para trabajar con un reducido grupo formado por el uruguayo Luis Suárez, los españoles Saúl Ñíguez, Mario Hermoso y Víctor Machín 'Vitolo', los brasileños Renan Lodi y Felipe Monteiro, el argentino Ángel Correa y el portero croata Ivo Grbic.



El Atlético tiene a once jugadores jugando con sus selecciones: los españoles Marcos Llorente y Koke Resurrección, el belga Yannick Carrasco, el francés Thomas Lemar, el portugués Joao Félix, el esloveno Jan Oblak, el croata Sime Vrsaljko, el mexicano Héctor Herrera, el inglés Kieran Trippier, el montenegrino Stefan Savic y Geoffrey Kondogbia, concentrado con la República Centroafricana.



Conforme vayan retornando, el conjunto rojiblanco, líder liguero con cuatro puntos de ventaja sobre el Barcelona y seis sobre el Real Madrid, comenzará a preparar el trascendental duelo del domingo contra el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán (21.00 horas), para el que no podrá contar por sanción con el belga Yannick Carrasco, que recibió la quinta amarilla ante el Alavés. EFE