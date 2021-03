Pedri: "Me gusta que me comparen con Iniesta pero tengo que ser Pedri"

Fútbol Español

Martes 23| 9:03 am





Pedro González 'Pedri', centrocampista del Barcelona, reconoció que le gusta la comparación que se realiza con Andrés Iniesta, aunque repitió las palabras del seleccionador español Luis Enrique Martínez, defendiendo que tiene que ser él mismo.







"Te gusta que te comparen con un jugador como Iniesta pero como dijo el mister (Luis Enrique), tengo que ser Pedri y hacer mi propia carrera para conseguir mis logros", defendió en su primera rueda de prensa en La Ciudad del Fútbol con la absoluta.







Pedri está viviendo con 18 años el sueño de cualquier futbolista español, alcanzar la selección española y estar a las puertas de su debut. "Ojalá sucedan todos los sueños, para ello tengo que trabajar día a día para que vengan".







"Desde el primer momento me han tratado muy bien, haciéndome sentir cómodo desde que llegué. Quiero disfrutar de un sueño para cualquier niño del mundo, dispuesto para aprender. Conocer a Jordi (Alba) y Busi, más compañeros de la sub'21, me ha ayudado a estar tranquilo. El resto que he conocido me han parecido unas personas magníficas", agradeció tras la buena acogida que ha tenido del resto de internacionales.







Es la primera toma de contacto que tiene Pedri con un nuevo entrenador como Luis Enrique y admitió que intenta aprender para darle en el campo lo que le pide. "Cada entrenador tiene automatismos diferentes. Cuando el balón está en una banda el otro interior cierra y hay que aprenderlo para ayudar al equipo lo máximo posible".







"Me gustan mucho las ideas de fútbol que tienen y el estilo de juego que le gusta a Luis Enrique. Espero aprender mucho y del estilo de la selección al que creo que me voy a adaptar bien para dar lo mejor al equipo", añadió.







Lo primero que se le viene a la cabeza a Pedri cuando le preguntan por un momento de la selección es el Mundial ganado y las dos Eurocopas consecutivas. Confía en encontrar un 'socio' en el campo como lo es en su club el argentino Leo Messi, quien reconoció le felicitó cuando fue convocado por la absoluta.







"Se puede crear la conexión con muchos jugadores. Con Leo, que es el mejor del mundo, la hay, pero en la selección también hay mucha gente de calidad a los que les gusta asociarse. Nos podemos entender muy bien con todos", defendió.







Pedri confesó que es "tímido" fuera del campo pero que cuando se mete en un terreno de juego es "diferente". No eligió entre la opción de ser citado con España para la Eurocopa o los Juegos Olímpicos, con la posibilidad real de poder estar en ambas el próximo verano.







"No elegiría ninguna, me gustan las dos competiciones y donde me lleven estaré a gusto para intentar sumar lo máximo al equipo. No es decisión mía, quien tenga que decidir que lo decida", sentenció.

EFE