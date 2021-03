Lucas Vázquez: Vamos a pelear la Champions y la Liga

Fútbol Español

Lucas Vázquez, jugador del Real Madrid, se mostró confiado tras lograr el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones con la victoria (3-1) contra el Atalanta asegurando que van a “pelear” la ‘Champions’ y también la Liga, porque “la queremos”, dijo.



“Vamos a pelarla por supuesto. Y en Liga a pelearla también. La queremos”, dijo un escueto Lucas Vázquez a Movistar+ tras el partido.



Por su parte, el guardameta belga Thibaut Courtois ponderó el nivel atrás de su equipo y destacó también sus dos paradas al colombiano Duvan Zapata para vivir con más tranquilidad el encuentro.



“Estuvimos muy bien defensivamente y sabíamos cuándo presionar arriba y cuándo no. En la primera parte una parada fácil y sobre todo jugando con los pies. En el segundo tiempo hice dos buenas paradas a Zapata y gracias a eso ellos no se meten en el partido. Lástima que Muriel me metiera un golazo”, comentó. EFE