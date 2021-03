Simeone: La voluntad se puede simplificar en todo lo que le pasó a Llorente

Fútbol Español

Miércoles 10| 6:20 pm





Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras la victoria por 2-1 contra el Athletic Club, que la "palabra voluntad se puede simplificar en todos los hechos que le fueron pasando" a Marcos Llorente hasta el "momento extraordinario e importantísimo" en el que está ahora.



"Está cómo lo vieron. Terminó muy cansado. En el final, buscamos ponerlo mas adelante para trabajar en la parte defensiva y al mismo tiempo tener un jugador rápido en los espacios. Hizo un trabajo enorme. La palabra voluntad se puede simplificar en todos los hechos que le fueron pasando a él. Llegó al club, quedaba fuera del banco, siguió entrenando, buscando, queriendo, teniendo esa voluntad que te lleva a saltar lo que vos quieras saltar y lo logró. Está en un momento extraordinario, importantísimo para el Atlético de Madrid y seguramente para la selección española", resaltó de Llorente.



La misma palabra "voluntad" la expresó el martes en la rueda de prensa previa al partido, aunque insistió este miércoles en que no se refería a Joao Félix cuando dijo que "sin voluntad, el talento no alcanza". "Posiblemente me expreso mal o me interpretan mal o me interpretan como quieren. Yo hablo de voluntad en general. No personalicé en nadie. Hablo de que la voluntad es lo más importante que tiene la vida, porque te permite estar fuerte para superar cualquier obstáculo", declaró este miércoles tras la victoria.



"El equipo superó un partido durísimo que nos costó. En el final de los 35 minutos empezamos a trabajar mejor el partido de lo que lo estábamos haciendo en ese momento. El gol nos sirvió para coger fuerza y energía en el entretiempo, hablamos y el segundo tiempo fue muy bueno. Me gustó todo el segundo tiempo", aseguró.



El Atlético amplía a seis puntos su ventaja sobre el segundo, el Barcelona. "Sin duda que era muy importante (ganar este partido), como ustedes valoraban tras el empate del domingo. Necesitábamos volver a la victoria, sobre todo en casa, que hacía varios partidos que no podíamos ganar. Lo que más me gustó del equipo fue pasar de un momento malo de los 10, 12 minutos del primer tiempo, irregular, con ellos mucho mejor, con posesión, con orden con un ataque organizado y bien posicionado, y a partir del 35 o 36 el equipo se reenganchó. El segundo tiempo fue muy bueno", reiteró.



También fue preguntado por Saúl Ñíguez, que fue suplente por segundo partido seguido. "Es muy importante. Siempre lo he dicho. Es importantísimo y necesitamos que siga sumando buenas actuaciones. Hoy tuvo una recuperación importantísima al final del partido. Es importante desde todos los lugares que hablemos, desde el vestuario, el grupo, jugar de titular... Ha jugado en mil posiciones con nosotros. Casi siempre cuando está fuera es el primer cambio o uno de los primeros cambios", dijo. EFE