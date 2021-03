Pellegrini: El equipo no se descompone con el marcador en contra

Fútbol Español

Sevilla. El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, destacó que su equipo "confía en lo que hace y no se descompone con el marcador en contra como ocurría antes, que perdiendo cada uno trataba de ganar la guerra por su cuenta", motivo por el que consideró que ha remontado este lunes frente al Alavés (3-2).



Pellegrini indicó, en todo caso, que "el primer tiempo", que acabó 0-2, "no refleja lo sucedido en el campo, pero fue fundamental el descanso" cuando pidió a sus hombres "no jugar con el marcador en la cabeza" hasta lograr una remontada que lo "deja contento y orgulloso", ya que "el equipo no baja nunca los brazos".



El técnico santiaguino se mostró satisfecho tras el encuentro por que "lo que se trabaja durante la semana se hace durante los partidos" e insistió en que "el primer tiempo no fue malo", aunque pudo revertir el tanteo porque dispone de "variantes para cambiar" y un plantel que "demostró madurez".



"Fue importante haber estado centrados", subrayó Pellegrini, que alabó al mediapunta francés Nabil Fekir, recién salido de una lesión muscular y que "no quería que jugara más de 65 minutos", pero fue suplido en los instantes finales tras realizar "un partido muy completo".



"El equipo jugaba a su alrededor; luego, los jugadores en ataque que salieron buscaron los espacios, pero siempre con orden", afirmó.



El preparador andino recordó que la remontada se produce porque "comienza un once y en el banco hay jugadores importantes" que esperan su oportunidad con "un compromiso tremendo", y resaltó el papel de veteranos como su compatriota Claudio Bravo y Joaquín Sánchez, quienes "son los primeros que exigen: un equipo solidario es más importante que tener nombres".



Así, Pellegrini se detuvo en su capitán, Joaquín, que "tiene 39 años y no puede jugar todos los partidos desde el inicio, quiere ser titular, se rebela, no baja los brazos, aunque nunca está de mal humor y exige mucho", y añadió que "es un símbolo" y "su rebeldía le permite seguir siendo fundamental", e "igual sucede con -el portero Claudio- Bravo, aunque ahora no esté jugando". EFE