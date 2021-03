Deyna Castellanos desea quedarse en España

Fútbol Español

Pablo Alejandro Rondón| @PablinhooAlee

CARACAS. Deyna Castellanos habló este lunes de su futuro con el Atlético de Madrid, club por el cual fichó a principios de 2020 y con el cual vence su vínculo contractual en junio de 2022. La delantera venezolana se siente contenta de vivir en España, pero no convencida de pleno en renovar con la entidad colchonera.

“Hasta el 2022 tengo contrato con el Atlético de Madrid, esta y la temporada que viene. Mala experiencia no he tenido en el Atleti, estoy muy contenta acá, he vivido muchas experiencias y me he convertido en una jugadora diferente a cómo llegué, de España”, soltó la nativa de Maracay a Alexis Martín Tamayo, en un Instagram Live.

Su deseo es mantenerse en suelo ibérico “porque me gusta la calidad de vida y La Liga, me gustaría renovar pero veremos qué pasa. No estoy pensando en eso”, como destacó en la conversación con quien es denominado en redes sociales como Míster Chip.

Luego de una zafra de adaptación, en la que disputó cinco choques, la “reina” ha desplegado su potencial goleador al convertir 11 dianas en 21 compromisos de esta temporada del certamen liguero, sexta en la tabla de posiciones. Se suma otra anotación por la Supercopa, torneo en el que quedó campeona con sus compañeras y una más en la Liga de Campeones Femenina.

En la entrevista, la internacional vinotinto también aseguró que las jugadoras del balompié español merecen mejores salarios, así como inversión de la empresa privada y de personas interesadas, enmarcado además en el día internacional de la mujer.

Mejor afuera. Castellanos destacó que más favorable para el combinado patrio que las futbolistas “estemos en el extranjero, en ligas competitivas, obviamente necesitamos concentrarnos como selección pero el cuerpo técnico está tranquilo porque estamos trabajando bien”.

Eso va de la mano de las recomendaciones que ha realizado la profesora Pamela Conti, seleccionadora nacional que le ha instado a sus dirigidas a poder fichar por clubes europeos, si se le presentaba la oportunidad.

Dicha idea se palpó en el último mercado de pases en el verano pasado, cuando hubo una importante cantidad de jugadoras que firmaron en el balompié español y portugués.

No es seguidora. La artillera se sinceró sobre su afiución por los deportes, al asegurar que no sigue en demasía los encuentros de fútbol. “Yo no sigo el fútbol en general. Me pasa desde muy chiquita, no tengo un recuerdo mío viendo un partido de fútbol, a menos que haya sido un mundial o algo así”.

De todos modos, reseñó que prefiere ver baloncesto cuando se sienta frente a un televisor.