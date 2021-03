Benzema: No ha terminado nada de la Liga

Fútbol Español

Madrid. Karim Benzema, delantero francés del Real Madrid, destacó que la Liga “no está terminada” para ellos gracias al gol del empate que anotó en el minuto 86 frente al Atlético de Madrid (1-1) y que les deja a cinco puntos de su rival de este domingo, aunque con un partido más.



“Estoy enfadado porque dos minutos antes podría haber marcado y no lo he hecho porque Oblak hizo dos buenas paradas. Contento con el resultado. Nada está terminado para nosotros”, dijo en Movistar+ tras el encuentro.



“Significa que no ha terminado nada de la Liga y podemos tener, como siempre, la Liga en nuestra cabeza”, continuó.



“Creo que hoy hicimos un buen partido. Fue muy difícil contra un equipo muy bueno. El primer tiempo fue para ellos y el segundo para nosotros. Al final, visto lo del segundo tiempo, merecimos más que ellos. Pero esto es el fútbol y es un buen punto para nosotros”, analizó.



Un partido que el propio Benzema pudo haber igualado antes en una doble ocasión que detuvo Oblak, pero en el que hasta ese momento el Real Madrid no había generado gran peligro. Aún así, no consideró que les falte gol.



“No sé si falta gol, pero podemos meter más porque ocasiones tenemos siempre. Lo más importante es meter goles cuando tenemos ocasiones. Luego, lo que se dice… está ahí”, dijo.



Además, Benzema habló del posible penalti por mano de Felipe en la salida de un córner que el colegiado, Alejandro José Hernández Hernández, tras ser llamado por la sala VAR decidió no decretar como pena máxima.



“Es que no he visto nada. Ha tocado con el brazo, luego hay un árbitro... pero cuando va a mirar luego el 90% de las veces es penalti. Pero es él quien ha decidido. Nosotros, la cabeza fría”, finalizó. / EFE