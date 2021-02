James: "En el Real Madrid ya no me quiere nadie"

Fútbol Español

Jueves 25| 11:45 am





James Rodríguez, centrocampista colombiano del Everton, descartó que su retirada se vaya a producir en un club de su país y aseguró que en el Real Madrid ya no le "quiere nadie" tras cerrar su segunda etapa en el club blanco.



"Ya no me quiere nadie ahí", repitió en dos ocasiones en un directo en Twitch mientras jugaba a un videojuego y sus compañeros de partida le pedían que regresase al Real Madrid. "Creo que la afición me tiene cariño", añadió sin achacar nada a su salida del club y los pocos minutos que tuvo en su última aventura con Zinedine Zidane al mando. "Es parte del fútbol", explicó.



Los seguidores del directo preguntaron a James si por su cabeza pasa una retirada del fútbol en Colombia, una situación que el centrocampista descartó.



"No está dentro de mis planes retirarme en Colombia, la verdad, pero quién sabe en dos, tres o cuatro años porque la vida y el fútbol dan muchas vueltas, pero creo que no. Ahora mismo pienso que no", confesó. EFE