Koeman sobre Lenglet: "El culpable de perder puntos no es un solo jugador"

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman explicó este martes que "el culpable de perder puntos no es un solo jugador" en referencia al penalti cometido por el francés Clément Lenglet en los últimos minutos ante el Cádiz, que supuso el empate de los andaluces.



"Nuestros errores individuales nos han costado puntos y partidos, pero no es justo ir a por un defensa, porque una vez más creamos muchas oportunidades de gol y no tuvimos la efectividad que debe tener un equipo como el Barcelona", añadió en este sentido el técnico holandés en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche.



Además, Koeman desveló que habló "con Lenglet" esta misma mañana y consideró que "es un jugador serio y un muy buen profesional que se toma esto de forma muy personal".



Para el entrenador del Barcelona, Lenglet lo "pudo hacer mejor" en la jugada del penalti, pero opinó que "se han cometido más errores por parte de otros jugadores". Por ejemplo, sentenció que su equipo tuvo "oportunidades para marcar el segundo gol y sentenciar el partido".



Koeman también habló sobre su propio estado de ánimo tras empatar contra el Cádiz: "Después del partido estaba fatal, me sentía responsable y debo pensar cómo mejorar al equipo".



De todas maneras, el técnico holandés consideró que el Barcelona todavía puede "luchar por el campeonato" y que se encuentra "en un momento de la temporada en el que" se juega "mucho". Por eso "hay que buscar la energía que había durante muchos partidos últimamente y seguir esta trayectoria".



Preguntado por la posibilidad de fichar a Kylian Mbappé o a Erling Haaland, Koeman respondió que "no es el momento de hablar de los otros jugadores porque el Barcelona está jugando partidos importantes". Según él, "el nuevo presidente debe marcar el futuro del entrenador, del equipo y de las posibilidades que hay".



Sobre el uruguayo Ronald Araujo, que sigue de baja por culpa de su esguince en el tobillo izquierdo, el entrenador azulgrana desveló que "está mejorando, pero todavía no ha entrenado con el grupo". EFE