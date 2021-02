Almirón presenta su dimisión tras la derrota del Elche en Vigo

Fútbol Español

Viernes 12| 8:10 pm





El técnico argentino Jorge Almirón ha presentado esta noche la dimisión como entrenador del Elche tras la derrota de su equipo ante el Celta de Vigo (3-1) en el estadio de Balaídos.



El entrenador, que llegó al club el pasado verano tras el ascenso, ha comparecido en la sala de prensa del estadio con un considerable retraso y se ha limitado a comentar ante los medios su adiós al club sin aceptar preguntas.



“He tomado la decisión de no seguir. Deseo lo mejor al equipo y a mis jugadores. Agradezco todo el tiempo que he vivido con ellos”, dijo el técnico, quien envió “los mejores deseos para los que siguen”.



Almirón deja al Elche en zona del descenso y en una gran crisis deportiva, ya que el equipo ilicitano suma 16 jornadas consecutivas sin ganar, lo que iguala su segunda peor racha de siempre en la categoría.



El preparador, que relevó a José Rojo ‘Pacheta’, ídolo de la afición y artífice de dos ascensos, era la principal apuesta del máximo accionista del Elche, el argentino Christian Bragarnik, para el retorno del club a Primera.



Almirón no ha dado explicaciones sobre los motivos de su marcha, aunque en el pasado mercado de invierno el técnico había solicitado la llegada de seis refuerzos para que el equipo fuera competitivo y finalmente solo llegaron tres jugadores. EFE