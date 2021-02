Diego Martínez: "El Atlético es un gigante que compite ante supergigantes"

Fútbol Español

El entrenador del Granada, Diego Martínez, calificó como "admirable" el "espíritu reivindicativo" del Atlético de Madrid, rival liguero este sábado de su equipo en el Estadio Nuevo Los Cármenes, y afirmó que es "un gigante que compite ante supergigantes y que lo lleva haciendo mucho tiempo".







Martínez indicó este viernes en una rueda de prensa telemática que comparte la "filosofía" del Atlético, "uno de los grandes", y destacó que su técnico, el argentino Diego Pablo Simeone, es un "entrenador top muy consolidado en el fútbol internacional" y que es "admirable" el "extraordinario rendimiento de su equipo, que se ha prolongado en el tiempo".







"La forma de jugar de los equipos tiene mucho que ver con las características de los jugadores y el Atlético ha manejado diferentes registros, siendo siempre muy competitivo con magníficos resultados", añadió.







Para el técnico granadinista, se enfrentan "al equipo más en forma de la liga", una "exigencia" que les "tiene que motivar y hacer que todos" sus "sentidos estén en el partido" de este sábado ante el líder de LaLiga Santander.







Diego Martínez explicó que, al no haber disputado el Granada partidos intersemanales, han aprovechado estos días para "recuperar" tras "el tute" que llevan "encima", aunque también han sufrido "percances" y siguen "remando contra corriente".







Se refirió así a las lesiones de los atacantes Roberto Soldado y del colombiano Luis Suárez, con problemas musculares de los que se desconoce aún el alcance, pero que les impedirán jugar este sábado y les hace ser duda para los "partidos apasionantes", según Martínez, de las siguientes semanas, como la eliminatoria de la Liga Europa ante el Nápoles italiano.







Además, el preparador gallego advirtió de que hay otros futbolistas que aún no sabe si "van a poder estar" y, en caso afirmativo, "para cuánto tiempo están", por lo que tendrá que formar una alineación "muy condicionada por disponibilidad".







Sobre el medio portugués Domingos Quina, uno de los refuerzos invernales, afirmó que está "disponible en cuanto a disponibilidad física", pero que al llegar el último día del mercado y con problemas físicos lleva "pocos entrenamientos con el equipo", aparte de recordar que el Granada depende mucho del "funcionamiento colectivo".







"Tenemos que afilar nuestro espíritu de supervivencia. No nos quejamos de las adversidades, aunque expliquemos la realidad que tenemos", aclaró Diego Martínez, quien reconoció que en el choque de la primera vuelta, que ganó el Atlético de Madrid por 6-1, no fueron "rival" para los colchoneros.







Aseveró que para lograr este sábado un buen resultado tendrán que hacer "un partido muy completo" y "ser eficaces ante el equipo más eficaz de la liga".







"Tenemos que cometer pocos errores, defender con mucha atención y tener el atrevimiento, la profundidad y la alegría de incorporar jugadores en zona de remate", resaltó el técnico, quien tiene claro que necesitan "lo mejor de todos en todas las facetas" y hacer un partido "de matrícula de honor" para poder vencer.

