Sergio Ramos no se entrena y aumenta los problemas defensivos de Zidane

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, no se entrenó con el grupo, después de haberse ejercitado los dos últimos días con el resto de sus compañeros, y se perfila nuevamente como baja para el encuentro en Huesca, en el que Zinedine Zidane no podrá contar en defensa con Dani Carvajal, Lucas Vázquez y el brasileño Militao.



Zidane estará pendiente hasta el último momento de Nacho Fernández, que acaba de regresar a la dinámica de grupo una vez superado el coronavirus, tras recibir la mala noticia de la ausencia de Sergio Ramos en el entrenamiento de este viernes.



El capitán madridista se dañó la rodilla izquierda en las semifinales de la Supercopa de España y todo apuntaba a que, tras perderse tres partidos, regresaría en la visita a El Alcoraz.



Sin embargo, después de entrenarse con el grupo el miércoles y el jueves, Ramos no inició la sesión de trabajo en la Ciudad Real Madrid en los minutos abiertos a la presencia de las cámaras.



La situación de Ramos se suma a las lesiones de las que siguen sin recuperarse Dani Carvajal y Lucas Vázquez, más el partido de sanción que debe cumplir Militao tras ser expulsado ante el Levante, que deja pocas opciones en la zaga a Zidane.



De momento, el técnico ha llamado al canterano Víctor Chust, que ya debutó en Copa del Rey ante el Alcoyano, para completar el entrenamiento y viajará a Huesca. Otra pieza importante del Castilla como Sergio Arribas completó la sesión con el primer equipo.



El uruguayo Fede Valverde, Eden Hazard y el brasileño Rodrygo Goes completaron las ausencias de un entrenamiento vespertino en el que Zidane terminó de preparar los detalles de la visita al Huesca con un cambio inesperado de planes por el paso atrás de Ramos. EFE