Sofian: "Soy competitivo a muerte y voy a dar el máximo por el Getafe"

Soufiane Chakla, 'Sofian', defensa marroquí del Getafe, dijo estar "contento" de su llegada al conjunto madrileño, en el que aseguró que va a dar "el máximo" porque es un futbolista "competitivo a muerte".



Sofian, que pertenece al Villarreal, jugará hasta final de temporada cedido en el Getafe. Esta campaña, con Unai Emery, solo llevaba disputados tres partidos oficiales -dos de Copa del Rey y uno de Liga- resumidos en 193 minutos de juego.



"Los compañeros y el entrenador (José Bordalás) me han pedido que sea yo, que compita en todo momento y me adapte rápido a los compañeros", dijo Sofian, en conferencia de prensa.



El defensa marroquí desveló que "nada más saber que había interés" del Getafe se decidió por el cambio de aires. "Estoy contento porque quería venir", subrayó.



En el Getafe vuelve a coincidir con el centrocampista japonés Take Kubo, que también llegó en el mes de enero al Getafe procedente del Villarreal.



"Con Take tengo buena relación. Cuando llegué me acogió en el vestuario y me habló muy bien de este equipo", confesó Sofian, que declaró que sus nuevos compañeros ya le han hecho saber que "aportará cosas al equipo".



Con solo un entrenamiento, Sofian debutó la última jornada como titular frente al Alavés.



"El partido fue bien, dejamos la portería a cero y ahora hay que seguir dando pasos hacía adelante. En mi caso soy competitivo a muerte, me voy a acoplar al equipo y daré el máximo", concluyó. EFE