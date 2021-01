Simeone: "A Joao lo necesitamos en su mejor versión"

Fútbol Español

"Estamos siempre buscando lo que mejor le viene al equipo", respondió este sábado Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, sobre las últimas tres suplencias de Joao Félix, del que remarcó que su equipo lo necesita "en su mejor versión", en la que es un jugador "desequilibrante y diferente".



No fue titular ni en Vitoria ni contra el Sevilla ni en Eibar. Entre medias, entre el duelo con el Alavés y el choque ante el equipo andaluz, sufrió un "pisotón en el pie" que lo apartó del once ante el Sevilla, según expuso entonces Nelson Vivas, el segundo técnico. En Ipurua tampoco partió de inicio: disputó los últimos 45 minutos.



"En Cornellá tuvo un pisotón en el pie. En el tobillo fue anteriormente, pero en el partido siguiente no tenía nada. Era solamente el pisotón en el pie. No jugamos contra el Athletic (aplazado) y con el Sevilla jugó Correa", repasó el técnico durante la rueda de prensa telemática antes del entrenamiento vespertino.



"Los futbolistas tienen momentos. Y los hay buenos, muy buenos, extraordinarios y regulares o irregulares. Y nosotros estamos siempre buscando aprovechar los mejores momentos de cada uno de los futbolistas que tenemos. En particular de Joao, es un jugador que lo necesitamos. Cuando está en su mejor versión es desequilibrante, diferente, con situaciones para resolver en la parte ofensiva diferente... Lo necesitamos en esa versión. Eso buscamos en los entrenamientos y consecuentemente en los partidos", recalcó.



¿Ha sido su suplencia por motivos técnicos, por el buen momento de Lemar y Correa? "Estamos buscando siempre lo que mejor le viene al equipo. Los futbolistas tienen nombres y buscamos qué nombres nos sirven más para el partido que tenemos que jugar. Vamos en búsqueda de sus características para potenciar al equipo y de esta manera lo hemos buscado siempre. No es de ahora solamente", remarcó.



Y Joao Félix ha sido más suplente -cinco partidos- que titular -tres- en las últimas ocho jornadas, sin contar el duelo que se perdió por una faringoamigdalitis ante la Real Sociedad. No marca ningún gol con el Atlético desde el 1 de diciembre al Bayern Múnich, en el 1-1 en el estadio Wanda Metropolitano en la Liga de Campeones.



EL "HAMBRE", LA "REBELDÍA" Y "LAS GANAS DE DEMOSTRAR QUE ESTÁ VIGENTE" DE LUIS SUÁREZ



Mientras él sí ha pisado banquillo esos cinco choques de Liga en los últimos dos meses, bien por alguna molestia, decisión técnica o una simple rotación, no descansa de inicio Luis Suárez, sobre el que el Atlético sustenta hoy sus siete puntos de ventaja en el liderato de la clasificación. Ha marcado once goles en catorce jornadas.



"El momento que hablé por teléfono con Luis (antes de su fichaje) me encontré con lo que está transmitiendo dentro del campo; mucha ilusión, mucho hambre, mucha rebeldía, muchas ganas de mostrar que está vigente... El equipo lo está acompañando para que él pueda desarrollar su mejor versión, que es el gol", expresó Simeone.



Los nombres individuales marcaron la comparecencia de prensa. Aparte de Luis Suárez y Joao Félix, también se habló de Geoffrey Kondogbia, por ejemplo, que se enfrenta a su exequipo, del que salió el pasado mes de noviembre quizá pensando en mucho más protagonismo del que ha tenido hasta ahora en el Atlético. No ha sido titular aún en el campeonato desde su llegada al club. Sólo en la Copa del Rey.



"Siento y veo en los jugadores las ganas de jugar. Desgraciadamente, dejamos un torneo como la Copa que nos permitía poder tener más recambios y tener todos más minutos, y en este periodo hay solo un partido por semana que juegan once. Cualquiera de los futbolistas que pueda elegir son todos muy buenos, con una reputación muy buena y con una jerarquía importante", explicó.



HÉCTOR HERRERA, "DISPONIBLE" PARA EL PARTIDO ANTE EL VALENCIA



"Hay una competencia muy buena, muy sana y muy linda para muchos futbolistas para la posición de los tres lugares que ocupamos últimamente en el medio y eso le viene bien al equipo, que haya una competencia para que salga beneficiado el equipo", enfocó Simeone, que ya dispone también entre esas opciones de Héctor Herrera.



Un mes y diez días después, el mexicano está listo para entrar en la convocatoria. "Desde el 12 de diciembre que jugamos con el Real Madrid que cayó lesionado, se está recuperando, está mejor, mucho mejor que la semana anterior, así que seguramente para este partido entrará dentro de los que van a estar disponibles para jugar", dijo.



A la vez, en el lateral izquierdo, Renan Lodi ha perdido la titularidad que sí tuvo la campaña pasada. "El sistema (5-3-2) le ha generado ahora competir más con Carrasco que con Hermoso, pero dentro de su voluntad y su entusiasmo es un chico que en ningún momento generó ninguna situación incómoda ni molesta por no estar jugando en este periodo. El fútbol es cambiante", valoró.



"Están los sistemas, están los jugadores que se adecúan mejor a un sistema que a otro y está la competencia, porque en la competencia tenemos que terminar eligiendo a uno. No podemos poner a todos los que me nombraron desde que empezó la conferencia. Es muy difícil que jueguen todos", aseguró Simeone, que ya aguarda al Valencia, su rival este domingo en el estadio Wanda Metropolitano.



"Vamos a enfrentar a un equipo que fuera de casa se siente, por los números, mejor que en Mestalla. Aprovecha muy bien los contragolpes. Hizo un buen partido en Valladolid, donde su velocidad y la recuperación en la pelota le permitieron sentirse más cómodo con espacios. Nos imaginamos un partido con este escenario", advirtió. EFE