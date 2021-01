Zidane: "Hazard tiene las espaldas anchas; saldrá engrandecido"

Fútbol Español

Martes 19| 8:09 am





Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respaldó la figura de Eden Hazard, convencido de que recuperará el mejor de sus niveles, y afirmó que el belga "tiene las espaldas anchas" y que saldrá "engrandecido" de la difícil situación que vive tras superar lesiones.



"Siempre está motivado", defendió Zidane de Hazard. "No vamos a volver a hablar de lo que le ha pasado con sus lesiones, ha sido un proceso largo y complicado, un jugador que no sabía lo que era lesionarse y ahora se le complica volver a su nivel, pero esto es largo".



El técnico madridista sigue con confianza ciega en su futbolista. "No dudo de que va a volver a su nivel. Hay que aceptarlo, tiene las espaldas anchas y tiene que aguantar la situación para salir engrandecido. Es lo que va a hacer, no va a cambiar el jugador que ha sido y lo que va a ser en un futuro próximo. No dudo ni un momento", añadió.



Zidane se resistió a hablar de jugadores que aún no pertenecen al Real Madrid y están en la órbita del club, como David Alaba y Kylian Mbappé, centrado en el estreno en Copa del Rey, pero sí acabó reconociendo que como dijo Ronaldo Nazario en su época, el futbolista acaba jugando donde desea.



"Al final sí, pienso lo mismo que dijo Ronaldo en su momento, pero cada uno tiene un contrato y sus cosas. No es bueno meterse en las cosas, puedes hablar de tus jugadores pero de los demás es complicado meterse aunque piense lo mismo", dijo tras una pregunta en la que se hacía referencia a Leonardo, director deportivo del PSG que aseguró que se sentará con Leo Messi para intentar su contratación.



En el caso del Real Madrid, Zidane aseguró que lo que se pueda negociar con futbolistas para la próxima temporada, no tiene que afectar a casos como Sergio Ramos o Lucas Vázquez que aún no han cerrado sus renovaciones.



"No tiene nada que ver uno con otro, Sergio y Lucas son jugadores del Real Madrid desde hace mucho tiempo, lo que hicieron en esta casa y no va a cambiar nada. Ellos están listos, enfocados en el equipo y lo otro es un tema que se verá en el futuro", defendió. EFE