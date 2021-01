Marcelino: "Sería maravilloso ganar este título ganando a Madrid y Barça"

Fútbol Español

Jueves 14| 7:14 pm





Málaga. Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, confesó tras clasificarse para la final de la Supercopa después de derrotar al Real Madrid que sería "maravilloso" conquistar el título superando primero al equipo blanco y, en su caso, haciéndolo también frente al FC Barcelona.



"Ahora toca recuperarse y luego afrontar ese partido con la máxima ilusión y convencimiento. Esta victoria va a servir para aumentar la autoestima de los jugadores y seguro que eso nos va a indicar el camino a seguir", señaló el técnico asturiano en la rueda de prensa posterior a la semifinal de Málaga.



Marcelino confesó incluso haberse emocionado al término del encuentro "por el trabajo y lo que transmite" una plantilla que "quizás no lo estaba pasando bien esta temporada" y que afronta este torneo como "una bonita oportunidad que se habían ganado a pulso a pasada temporada de ganar un título".



"Todo eran alicientes. Ellos sentían una oportunidad para demostrar su capacidad y su sentimiento hacia los colores del Athletic y lo que sienten por este club y que esa afición que tanto quieren se sienta orgullosa de ellos", subrayó.



Acerca del encuentro, el técnico de Villaviciosa admitió que el Athletic "sufrió en el tramo final", si bien recordó que tuvieron opciones de "cerrar el partido" tanto con el 0-2 como con el 1-2.



"Es indudable que ganar al Real Madrid sin sufrir no está a nuestro alcance, pero lo bueno es que sufriendo lo hemos conseguido. Estamos muy satisfechos y agradecidos a los futbolistas por el enorme esfuerzo y el nivel competitivo que han demostrado ante un equipo que cuando acaricia títulos casi siempre se muestra inexpugnable", reflexionó.



De cara a la final del próximo domingo en La Cartuja, Marcelino señaló que para tener opciones de superar al Barça tendrán que "defender mejor como bloque" de lo que lo hicieron hace una semana en San Mamés en su debut en el banquillo rojiblanco frente al conjunto azulgrana.



"Hoy hemos defendido mejor y durante más tiempo al Madrid, que es un equipo de condiciones competitivas similares. Hemos estado mucho mejor. Además, intentaremos atacar, ser verticales, tener convicción y buscar portería rival para meter goles porque es muy difícil que el Barcelona no te genere ocasiones", concluyó. EFE