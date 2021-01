Saúl: "El equipo no tira ninguna competición y menos la Copa"

Fútbol Español

Miércoles 6| 3:33 pm





Redacción deportes. Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, señaló, tras caer eliminado de la Copa del Rey ante el Cornellá (1-0), que el equipo "no ha tirado la competición" porque no tira ningún torneo "y menos la Copa, que es muy interesante".

"Nos han metido gol en una jugada a balón parado. En estos campos pequeños, cualquier detalle es importante. Después nos perjudicó la lesión de Giménez. Sólo nos queda dar la enhorabuena al rival. Han hecho su partido y ha conseguido la victoria. Enhorabuena", dijo Saúl a Cuatro.



Sobre la expulsión de Ricard en la segunda mitad, Saúl declaró: "Cuando te quedas con uno menos, se nota. Es una pena porque Ricard estaba haciendo bien las cosas. Ahora hay que darle darle cariño porque está muy ilusionado".



"Tenemos que pedir disculpas a la afición. Nosotros no tiramos las competiciones y menos la Copa del Rey, que es muy interesante", explicó.



Por último, sobre su situación personal, indicó que no está bien mentalmente. "El equipo necesita ahora otra cosa que no es Saúl y es entendible. Tengo que seguir trabajando para ayudar al equipo. No estoy bien mentalmente. de lo demás estoy bien". concluyó. EFE.