Simeone: "Buen partido, con cosas para mejorar y otras que suman"

Fútbol Español

Sábado 19| 12:29 pm





Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, calificó este sábado el triunfo contra el Elche como un "buen partido, con cosas para mejorar y otras que suman", destacó que Mario Hermoso está en un "momento impresionante" y declaró que se alegró "mucho", sobre todo, por el segundo gol de Luis Suárez.



El técnico varió el 5-3-2 de las últimas jornadas por el 4-4-2. "Los sistemas no influyen mucho en las situaciones. La predisposición, la actitud, el sostener un poco más el juego para posicionarse mejor para atacar... El equipo lo hizo bastante bien en gran parte del partido. Tuvimos situaciones y vino el gol", dijo.



"En el segundo tiempo seguimos de la misma manera, apareció el segundo gol y ahí ellos nos lastimaron, porque vino el 2-1 que siempre genera ansiedad. Y se resolvió con el 3-1", repasó Simeone, que concluyó que ha sido "un buen partido con cosas para mejorar y cosas que han sumado en el día de hoy" y que fue preguntado por varias individualidades de su plantilla durante la rueda de prensa.



Una cuestión fue por Luis Suárez, reencontrado con el gol tres partidos después. "Entendemos a los futbolistas, todos tienen un trato personal, porque el carácter de cada uno es diferente. Uno trata de manejarse en consecuencia de lo que necesita cada uno. En el caso de Luis tuvo que estar la semana anterior los tres partidos porque el entrenador decidió que esté, pero venía de un proceso de 20 días sin poder participar y es un futbolista que necesita tener fútbol para poder responder", explicó.



"Hoy me alegró mucho, sobre todo, el segundo gol. Él está esperando hasta el último momento para no quedarse en fuera de juego para que la jugada termine encontrándolo después de una buena acción de Carrasco", continuó Simeone, que también se refirió a Mario Hermoso: "Está en un momento impresionante. Todo es mérito de él. Ha querido encontrarse con lo que el equipo pide".



"Y Lemar está otra vez muy bien. Eso habla de que no hay un espacio para unos o para otros. Están todos dentro del mismo lugar y, según los momentos de interpretación de ellos, son los que uno como entrenador termina dándole más minutos", abundó. EFE