Herrera: "Me siento muy bien y feliz"

A la venta durante el último mercado de verano, el mexicano Héctor Herrera, centrocampista del Atlético de Madrid, es hoy una pieza importante en el esquema de Diego Simeone y en el equipo rojiblanco, en el que se siente "muy bien y feliz" y con el que encara este sábado el derbi frente al Real Madrid.



Es una de las incógnitas del once. Él o Saúl Ñíguez. A uno de los dos se les presupone de inicio en el medio centro, aunque el técnico aún no ha dado ninguna pista sobre la probable alineación que propondrá en el duelo en el estadio Alfredo Di Stéfano. Sea como titular o suplente, probablemente Héctor Herrera tendrá minutos.



"Es un partido muy importante para nosotros. Lo afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas de ganar", expuso el futbolista en declaraciones a los medios de club, donde expresó que "todo México está pendiente de este tipo de derbis" y apuntó: "Es una ilusión el poder estar presente en un partido tan importante".



"Me siento muy bien y feliz. Y esa es una parte importante para después desarrollar lo mejor de ti dentro de la cancha. Sí es verdad que tuve una pequeña lesión (que supuso tres partidos de baja) y gracias a Dios he podido recuperar rápido y volver al mismo nivel, que eso es una de las cosas más importantes; el seguir demostrando que quiero ayudar al equipo y a la institución", afirmó.



"El trabajo es una de las claves importantes dentro de nuestro grupo", dijo Herrera, que siente "muy bien al equipo". "Es muy consciente de lo que estamos viviendo y hacia dónde queremos ir. Estamos bien. Estamos preparados. Hay que estar al cien por cien para dar lo mejor y poder obtener un resultado favorable", agregó.



"Los once que les toca iniciar están muy bien, pero los que entran de cambio lo hacen con la misma ilusión y las mismas ganas de hacer las cosas bien y lo están haciendo bastante bien. Es muy importante seguir con esa competitividad dentro del grupo para que los resultados nos sigan acompañando", afirmó. EFE