Mangala: "Si defendemos así, podremos coger algo de aire"

El central del Valencia Eliaquim Mangala se felicitó por la mejoría que ha experimentado el equipo en defensa y dijo que si siguen con esta defensa y aprovechan las ocasiones, podrán hacer algo diferente y coger aire.



“Hay que seguir por este camino. Poco a poco estamos demostrando que somos un equipo muy unido y que conseguimos defender un poco mejor. Contra el Eibar dejamos la portería a cero y contra el Atlético de Madrid solo recibimos un gol”, señaló en declaraciones a los medios del club.



“Es muy positivo haber dejado la portería a cero en Ipurua. Sufrimos como es normal en ese campo, pero cumplimos con ese objetivo, ya que si no encajas gol no puedes perder el partido. Con esa mentalidad tenemos que afrontar otro partido el sábado en el que habrá que sufrir”, añadió en referencia al choque ante el Athletic Club.



El defensa recalcó que el mérito de dejar la portería a cero no fue solo de Gabriel Paulista y suyo, sino de un equipo muy solidario.



“La clasificación está muy apretada. Estamos casi todos con los mismos puntos. Si hubiéramos ganado contra Eibar habríamos subido a la séptima plaza. Estamos todos ahí. Quedan muchos partidos, pero para nosotros el más importante es el del sábado”, recalcó.



Mangala se mostró satisfecho por haber completado un partido después de mucho tiempo. “Fue la primera vez que jugaba noventa minutos. Me costó un poco, pero me siento bien y hay que seguir trabajando para estar disponible para cuando el míster me necesite”, apuntó. EFE