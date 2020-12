Simeone: "No nos detenemos en lo que estamos haciendo"

Fútbol Español

Madrid. Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ni se conforma ni se detiene en lo que está "haciendo" su equipo en esta Liga, invicto, con siete triunfos consecutivos y ganador de 26 de los 30 puntos disputados, consciente de que en el fútbol se vive de "lo que va a pasar la semana que viene".

La última victoria, este sábado, fue contra el Valladolid en el Wanda Metropolitano. La resolvió en el segundo tiempo. "En la primera parte no tuvimos precisión y estuvimos espesos. El juego no era fluido. Lo hablamos en el entretiempo. Creo que sin duda la posición de Lemar a la izquierda nos dio velocidad y la de Llorente por dentro nos dio velocidad por la derecha. Apareció el primer gol y después entraron Joao y Koke que generaron más velocidad en la transición que nos había faltado. Y llegó el segundo gol", valoró.

El 1-0 fue de Thomas Lemar. "Me pone muy contento. Está trabajando hace mucho tiempo con muchas ganas de demostrar el futbolista que es y que les vengo contando que tiene dentro. No pudo tener la regularidad para tener el lugar que creemos que tiene dentro del equipo y ojalá estas actuaciones que está teniendo le generen confianza, seguridad y aplomo dentro del equipo, porque necesitamos a todos los futbolistas para llegar a los objetivos".

El 2-0 fue de Marcos Llorente. "Es un futbolista que en estos momentos tiene una ilusión enorme. Y cuando es así, le da lo mismo jugar 15 o 20 minutos, de titular, a la derecha, de delantero... Y eso nos genera pasión en este juego. Ojalá podamos mantener esa ilusión todos, porque es necesario para poder rendir en el nivel que buscamos", remarcó.

Luis Suárez reapareció después de cuatro partidos de baja por la Covid-19. "Había dos semanas largas que no jugaba y duró más de lo previsto. Fueron 60 minutos que seguramente le vendrán bien para lo que viene. Necesitamos mucho de Luis, porque es un jugador muy importante para el equipo", valoró.

También habló de la acciones ofensivas a balón parado de su equipo. "Estamos ocupándonos en buscar mejorarlas. No estamos siendo fuertes en pelota parada y hace bastante que no lo somos. Es un punto no positivo del equipo, porque tenemos buenos futbolistas que golpean la pelota y buenos cabeceadores. Dependerá de nosotros, los entrenadores, para que los futbolistas puedan encontrarse entre el golpeo y los cabeceadores", declaró. EFE