Dani Hernández: "No estamos en disposición de confiarnos en ningún momento"

El portero hispano-venezolano del CD Tenerife, Dani Hernández, ha advertido de que el conjunto blanquiazul no está “en disposición” de confiarse en “ningún momento, en ninguna situación y ante ningún rival”.



En declaraciones a los medios oficiales del club español, el guardameta ha dicho que de “abajo” solamente saldrán si no se confían, puesto que deben trabajar “con perseverancia” como vienen haciendo.



Dani Hernández fue la principal novedad en el partido del pasado domingo en Albacete, puesto que el portero titular había sido durante toda la temporada Adrián Ortolá y Luis Miguel Ramis decidió darle la oportunidad al portero hispano-venezolano.



El portero ha dicho que deben “tratar de reforzar” las cosas que hicieron bien en Albacete para ganar y corregir aquellas que no hicieron “tan bien”.



En cuanto al choque de este jueves frente al CE Sabadell, Dani Hernández ha dicho que es un partido “muy importante” ante un rival “necesitado”, al igual que el CD Tenerife.



El portero ha dicho que la competencia por un puesto hace que todos los jugadores se “exijan al máximo”, lo que repercute en una mejora del equipo, ha comentado. EFE