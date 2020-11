Deyna Castellanos: La reina a la conquista del fútbol europeo

Fútbol Español

Lunes 30| 2:23 pm





Daniel Prado

@danielpradogol

La Primera División femenina de España se está convirtiendo en el escenario perfecto para Deyna Castellanos vaya mostrando poco a poco su nivel y poderío ofensivo en Europa.

La aragüeña ha sido titular en todos los partidos del campeonato local disputados hasta la fecha y el DT Daniel González confía plenamente en la capacidad y cualidades técnicas de la capitana de la Vinotinto.

Deyna, a pesar de sus cortos 20 años asume su rol de figura. “Entendí que si quería ser protagonista en una Liga con tan fuerte y rodeada de jugadoras con tanta calidad tenía que ser más profesional si cabe. Siempre quiero mejorar: en cada partido, en cada entrenamiento, en cada ejercicio... y es o me hace ser ambiciosa y siempre querer más", dijo a medios españoles.

Cada partido en suelo ibérico es una nueva oportunidad para que seguir demostrando que tiene todo para triunfar y que su proyección como futbolista no tiene límites.

“Soy muy ambiciosa y no sé dónde estaré dentro de cuatro años, sólo espero estar entre las mejores. Puede ser el Lyon (Francia), como lo es en estos momentos, o en el Atlético de Madrid porque esté a esa altura".

Pero sobre todas las cosas destaca su sencillez. Deyna es alguien que siempre tiene claro de dónde viene y cuáles son sus origines, los abundantes triunfos deportivos de su carrera no se le han subido a la cabeza.

“Siempre pienso que no he logrado nada y, si se me suben los humos, mi familia rápido me los baja”, dijo riendo a la Revista Mujer Hoy semanas atrás.

Su fulgurante desarrollo desde la Escuela de Fútbol Juan Arango (Aragua), pasando por la Vinotinto y la universidad (Florida State) muestran que asume su condición de futbolista las 24 horas del día. Y pelea por ello.

“En la última década se ha avanzado mucho en los salarios, pero tenemos que enfocarnos enmejorarlos. Siendo mujer y futbolista, es complicado asegurarse un futuro tranquilo”.

Los objetivos son claros: crecer como persona y ayudar al Atleti a conseguir títulos es algo que la mantendrá en la palestra del planeta fútbol.

CIFRA:

9 partidos jugados por la maracayera hasta los momentos en Liga de España con 710 minutos

4 goles y cinco asistencias en el torneo 2020-2021 con Atleti, líder con 20 unidades

CITA:

“Juan Arango siempre ha sido mi ejemplo. Desde que lo conocí en el estado Aragua, cuando jugaba en la categoría infantil, y todavía ahorita me da consejos en la carrera”.

IMPACTO Y FAMA

Más de un millón de seguidores en su cuenta en IG y más de 200 mil en Tw sin duda le ponen el nombre de mediática. “Lo sé manejar muy bien, lo disfruto mucho y al mismo tiempo con mis plataformas siempre intento ayudar a lo que pueda”, dijo a EFE.