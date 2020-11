Oblak: "La clave es defender bien y atacar mejor"

Fútbol Español

El guardameta esloveno del Atlético de Madrid Jan Oblak, que se incorpora a la disciplina del conjunto rojiblanco para afrontar el partido del próximo sábado contra el Barcelona en el Wanda Metropolitano, aseguró que la clave del partido será "defender bien y atacar mejor".



"La clave es estar siempre metido en el partido, jugar con intensidad, no parar, defender bien y atacar mejor", señaló el guardameta esloveno, que cerró este miércoles su participación con Eslovenia en la Liga de Naciones con empate ante Grecia (0-0) sin encajar gol, con ha terminado el torneo imbatido en cinco partidos.



Ahora, se centra en el Barcelona. "Son partidos que siempre has soñado que vas a jugar algún día, así que puedes estar feliz de tener la suerte de estar en el campo y jugar partidos como este", señaló.



Oblak espera "un partido difícil, como siempre", pero considera que el Atlético tiene que pensar en sí mismo y defiende el buen momento de forma del conjunto rojiblanco, el único invicto de LaLiga Santander, con cinco victorias y dos empates en siete jornadas, 17 goles a favor y solo dos en contra.



"Al equipo lo veo muy bien, jugando bien, hemos marcado bastantes goles, nos estamos preparando bien. Vamos a entrar en este partido para ganarlo, sabemos lo difícil que es ganar al Barcelona", señaló.



No obstante, el duelo tendrá un hándicap: no contar con la afición rojiblanca en el Wanda Metropolitano, debido a la situación sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.



"Cualquier partido con la afición es otro partido. Hace mucho que no pueden estar con nosotros en el estadio así que les vamos a extrañar. Espero que pronto puedan volver al estadio y volvamos a vivir las noches que hemos vivido en el pasado", añadió Oblak.



El guardameta esloveno logró anoche, tras el empate 0-0 entre la selección eslovena y la griega en Atenas que permite al combinado centroeuropeo certificar el liderato del grupo C3 y ascender a la Liga B, su quinto partido sin encajar gol con su selección.



"Grecia es una selección que acostumbra a participar en grandes torneos, que tenían el objetivo de ascender de liga y superarles es un éxito de todos. Fue un partido complicado porque ellos nos apretaron mucho y necesitaban ganar. Estoy contento tanto individual como colectivamente por terminar así la Liga de Naciones", señaló el guardameta esloveno en declaraciones remitidas a EFE.



Oblak ha mantenido su puerta a cero en los cinco partidos que ha disputado en esta competición de la UEFA, ante Grecia (0-0 en los dos enfrentamientos), Moldavia (0-4 y 1-0) y Kosovo (0-1). El único gol recibido por Eslovenia lo encajó su compañero Vid Belec, guardameta del Salernitana italiano, ante Kosovo (2-1).



"Para nosotros es una alegría importante poder dar un paso adelante como selección, estamos trabajando mucho todo el equipo para crecer y poder competir cada vez a mejor nivel", añadió Oblak.



El portero esloveno, que ha dejado su portería imbatida en cinco de los siete partidos disputados esta temporada en LaLiga Santander, afrontará el sábado un duelo mayor, ante un Barcelona al que se ha enfrentado en 16 ocasiones y del que ha recibido 24 goles, contra el que solo en una ocasión pudo dejar su puerta a cero, en la vuelta de los cuartos de la Liga de Campeones 2015-16 (2-0). El sábado aspirará a repetir esa actuación y mantener su buena racha bajo el arco. EFE