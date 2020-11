Militao, positivo por coronavirus

Fútbol Español

Lunes 2| 7:14 am





El Real Madrid informó de que el brasileño Éder Militao dio positivo en coronavirus en los test realizados, en los que el resto de la plantilla, cuerpo técnico y empleados del club que trabajan con los futbolistas resultaron negativos.



“Asimismo, se confirma de nuevo que todos, a excepción de Éder Militao, han dado resultados negativos en los test de antígenos realizados esta misma mañana”, aseguró el club en un comunicado.



Un positivo de Militao que se conoce un día antes de enfrentarse al Inter de Milán en la tercera jornada de la Liga de Campeones, un partido que a priori, al haber solo un caso confirmado y el resto negativos, no corre riesgo de no disputarse mañana martes en el estadio Alfredo di Stéfano (21:00 horas CEST).



Contratiempo para el futbolista brasileño que fue titular en el último partido frente al Huesca que acabó con victoria 4-1, el que supuso el segundo encuentro en el que participó esta temporada, tras los 45 minutos jugados frente al Cádiz. Así, el francés Zinedine Zidane sigue acumulando bajas en defensa tras las lesiones de los españoles Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Nacho Fernández y el improvisado lateral derecho Lucas Vázquez.



Además, el positivo en la primera plantilla del Real Madrid llega tras conocerse el pasado sábado que en el Castilla, primer filial blanco, se detectaron tres casos y uno inconcluyente que impidieron la disputa de su partido el domingo ante el Rayo Majadahonda.



Aunque ambos casos no tienen porqué estar relacionados ya que el Castilla entrena en otro campo y no comparte instalaciones dentro de su ciudad amplia deportiva con el filial.



Uno de los integrantes del Castilla, el lateral derecho Sergio Santos, está con el primer equipo desde la lesión de Nacho Fernández en el clásico y debido a las ausencias de Carvajal y Odriozola. Pero al ejercitarse ya desde el domingo, antes del viaje a Alemania para el encuentro de la Liga de Campeones contra el Borussia Mönchengladbach, no tuvo contacto durante la semana pasada con sus compañeros habituales de equipo. EFE