Camacho: "No creo que Zidane sea destituido si pierde con el Barcelona"

José Antonio Camacho, exjugador y exentrenador del Real Madrid, se mostró convencido de que, en caso de que pierda el conjunto madridista la próxima jornada de Liga frente al Barcelona, la directiva no destituirá al entrenador francés Zinedine Zidane, que "tiene aval suficiente" para seguir.



El Real Madrid afronta el clásico contra el Barcelona en el Camp Nou en un mal momento deportivo tras encadenar dos derrotas consecutivas frente al Cádiz, en Liga, y contra el Shakhtar Donetsk en Liga de Campeones.



"No creo que Zidane sea destituido si pierden. Tiene el aval suficiente del presidente y tiene todas las garantías para seguir, aunque en el fútbol no se mira para atrás y es bastante cruel en algunas momentos", dijo Camacho, que acudió al Desafío Nacex, un torneo de pádel solidario entre exjugadores del Real Madrid y el Barcelona.



El conjunto blanco prepara el desplazamiento a Barcelona preocupado por la evolución de Sergio Ramos, que es duda por lesión para medirse al conjunto catalán.



"Ramos es un jugador especial, está batiendo récords y tiene mucho peso dentro y fuera del vestuario por sus características físicas y humanas", opinó Camacho, que aseguró que no sabe qué le falta al Real Madrid para cambiar su dinámica de resultados.



"No sé que le falta al Real Madrid en este momento. Lo que sí veo es que el equipo más fuerte ahora es el Bayern de Múnich. Terminó con un ritmo impresionante la pasada temporada y parecen a otro nivel", confeso.



Sobre sus preferencias de resultado para el clásico del Camp Nou fue tajante: "Me gustaría que ganará el Real Madrid. Un 0-2 sería bastante bonito". EFE