Deyna: Una de las cosas que me enseñó el Covid es a ser más profesional

Fútbol Español

Martes 20| 2:52 pm





Deyna Castellanos (Maracay, 1999) es una de las futbolistas más mediáticas y con más proyección del mundo. Llegó en el mercado invernal del curso pasado al Atlético de Madrid y ha trabajado duro para hacerse un sitio en el once rojiblanco. La venezolana, icono en su país, confiesa que la pandemia del COVID-19 que está azotando al mundo le ha servido para ser mejor profesional y prepararse para alcanzar sus sueños. Que son muchos...

“Una de las cosas que me ha enseñado el COVID es a ser más profesional: entrenar en casa todo el tiempo, hacer mis rutinas, que no hay excusas para dejar de trabajar y mejorar...”, relata en una entrevista telemática organizada por Herbalife Nutrition, empresa de la que es embajadora. Desde que aterrizó en España, Deyna ha perdido peso y ganado masa muscular, hito conseguido gracias a un cambio en su dieta, recuperación y descanso. “Siempre he intentado comer bien y cuidarme, pero ahora soy mucho más disciplinada en esto. Soy mucho más responsable con lo que como y con mantenerme hidratada en todo momento. Cuando como fuera voy a restaurantes saludables, pero intento comer más en casa para controlar lo que como”, asegura. La venezolana confiesa que no es nada cocinillas, pero que invierte en una persona que le cocina la dieta que le manda su nutricionista para estar en la mejor forma posible.

Protagonista del 'nuevo' Atlético de Madrid

Después de meses de adaptación a la nueva ciudad, la nueva cultura y el nuevo equipo, Deyna está llamada a ser una pieza fundamental en el Atlético de Madrid del curso 2020/21. “Si antes era buena ahora estoy en un estado de forma que nunca he tenido y que me ha ayudado a tener los resultados que he tenido en este inicio de temporada”, comenta la protagonista, que lleva dos goles en tres partidos en el arranque de la Primera Iberdrola. “Entendí que si quería ser protagonista en una Liga con tan fuerte y rodeada de jugadoras con tanta calidad tenía que ser más profesional si cabe. Siempre quiero mejorar: en cada partido, en cada entrenamiento, en cada ejercicio... y es o me hace ser ambiciosa y siempre querer más”, subraya.

El Atlético de Madrid ha llegado al parón en segunda posición tras sumar 7 puntos de 9 posibles tras ganar a Espanyol y Santa Teresa y empatar frente al Granadilla Egatesa Tenerife. “Trabajo para ayudar al equipo en lo que se pueda: metiendo goles, dando asistencias, salvando goles [se ríe]... Estoy en un club que es ambicioso, como yo, y los objetivos son ganar todos los campeonatos que disputemos: Liga, Copa, Champions...”, resuelve.

La nueva temporada ha traído una nueva Deyna, que no sólo es titular sino también goleadora. “El primer gol con el Atlético no lo olvidaré nunca, siempre estará entre mi top. No es comparable a los que marco con Venezuela, porque jugar con la Vinotinto siempre es especial, pero sin duda alguna siempre lo recordaré”, apunta. “Fue un fin dr semana perfecto: ganamos, marqué un gol, coincidió con el lanzamiento de mi marca personal... El equipo lo necesitaba. Volvimos a competir después de siete meses, tras 13 semanas de una pretemporada atípica, con compañeras lesionadas de gravedad...”, sentencia.

Deyna es consciente de que es algo más que una futbolista. Su relevancia en redes sociales hace que su imagen se proyecte mucho más allá de los terrenos de juego. “Sé que puedo ser un ejemplo para generaciones que vienen detrás y mi deseo es que se encuentren menos trabas de las que yo me encontré, que aun así fueron menos que las de mis compañeras de generaciones mayores que lucharon por allanar el camino. Si se utilizan bien, las redes sociales nos pueden ayudar a llegar a esas niñas que vienen por detrás y a demostrar que no sólo somos futbolistas, sino que somos profesionales”, replica. “El fútbol femenino cada vez es más conocido y aceptado. Claro que hay cosas que aún deben mejorar, pero cada vez son más los aficionados al fútbol, sin diferenciar entre masculino o femenino, que nos siguen”, añade.

Icono en redes sociales

Antes de acabar la entrevista, Deyna habló de dos nombres propios: Oriana Altuve y Charlyn Corral. “Oriana ya hizo una gran temporada el año pasado con el Rayo Vallecano y me alegré de su fichaje por el Betis porque es un club más grande y es algo que ella merece. Hablo mucho con ella por cercanía y me alegro que tanto a ella como al resto de venezolanas que hay en España les vaya muy bien”, cuenta Castellanos. “El equipo pierde mucho con la lesión de Charlyn (rotura del LCA) porque es una gran jugadora y goleadora, pero admiro la actitud tan positiva que ha tenido desde el primer momento. Conociéndola como profesional, compañera y amiga va a volver mucho más fuerte”, señaló.

También habló del futuro. Tras pasar por el fútbol amateur de Venezuela y el universitario de Estadios Unidos, Deyna vive su primera experiencia profesional en España. “En el Atlético estoy muy feliz y contenta, rodeada de compañeras increíbles y con un cuerpo técnico y directivos aún más increíbles. Soy muy ambiciosa y no sé dónde estaré dentro de cuatro años (se le preguntó por este espacio de tiempo), sólo espero estar entre las mejores. Puede ser el Lyon, como lo es en estos momentos, o en el Atlético de Madrid porque esté a esa altura”, finiquita.

Cortesía: MARCA.