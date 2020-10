Ely da la primera victoria al Alavés ante un Athletic sin respuesta

Fútbol Español

Domingo 4| 10:53 am





Rodrigo Ely dio la primera victoria de la temporada al Deportivo Alavés, que ganó el debi vasco por 1-0 ante un Athletic Club sin respuesta, derrotado este domingo por un rival que concluyó el partido con 10 futbolistas tras la expulsión de Rubén Duarte.



El central ítalo-brasileño anotó el único gol del partido en una falta lanzada por Lucas Pérez que peinó a los pocos minutos de entrar en el terreno de juego.



Los de Gaizka Garitano no tuvieron claridad de ideas en los metros finales y cosecharon su tercera derrota en cuatro partidos en el debut de su última incorporación, Álex Berenguer.



El Alavés fue el primero que merodeó el área rival y el que llevó la voz cantante en unos minutos iniciales en los que, sin embargo, no tuvieron mucha profundidad los intentos de los locales, que no encontraban la fluidez deseada.



Los locales defendían con cuatro hombres en la zaga y se lanzaban con dos carrileros al ataque, en un matiz táctico que daba más posesión a los babazorros en un duelo cargado de imprecisiones, pero en el que el Alavés estuvo mejor plantado.



El Athletic, por su parte, buscaba el fútbol más directo con balones largos y velocidad para buscar la espalda a los alavesistas y poco a poco fue ganando terreno y mejorando la presión ante un Alavés muy cerrado cuando los rojiblancos combinaban.



Pusieron en problemas en la salida de balón a los albiazules y llegaron con claridad en el minuto 38 con un remate final de Raúl García que se estrelló en el lateral de la red de Fernando Pacheco después de una buena acción técnica de Unai López.



Fue el ejemplo del crecimiento del equipo de Gaizka Garitano, al que le faltó claridad de ideas en los metros finales.



La segunda parte estuvo marcada por una gran ocasión del Deportivo Alavés en las botas de Lucas Pérez, recién incorporado al campo, que le quitó el balón a Unai Núñez y le dio el pase de la muerte a Édgar Méndez para empujar el balón en boca de gol, pero el canario no llegó a contactar con el esférico.



Esta acción espoleó a los vitorianos y posteriormente fue Joselu el que buscó sorprender de cabeza a Unai Simón, bien colocado para detener el testarazo.



La entrada de Lucas Pérez ofreció más posibilidades ofensivas a los de Pablo Machín, que no tuvieron paciencia al aprovecharse de los errores defensivos del equipo bilbaíno, que se metió atrás ante el empuje de los alavesistas.



El Athletic lo intentó a balón parado, pero se encontró con una defensa bien plantada, de la que se ausentó Víctor Laguardia por un esguince de tobillo y precisamente fue su sustituto, Rodrigo Ely, el que adelantó al Alavés tras peinar un saque de falta de Lucas Pérez.



Con el buen sabor del gol en el cuerpo, Joselu Mato pudo ampliar la renta al culminar un contraataque en plancha que repelió Unai Simón.



Fue cuando Gaizka Garitano hizo debutar a Álex Berenguer, recién llegado al equipo vizcaíno, para ir a por un empate que se resistía, aunque en la recta final el Alavés jugó con diez futbolistas por la expulsión de Rubén Duarte por doble amarilla.



Raúl García tuvo la opción de empatar con un remate de cabeza en las últimas jugadas del partido, pero se encontró con un gran Fernando Pacheco.



- Ficha Técnica:



1 - Deportivo Alavés: Pacheco; Ximo, Lejeune, Laguardia (min. 65); Duarte, Pere Pons, Battaglia, Tomás Pina (Manu García, min.76), Édgar (Javi López, min.90); Deyverson (Lucas Pérez, min. 46) y Joselu.



0 - Athletic Club: Unai Simón; Capa, Unai Núñez, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, min. 49); Dani García, Unai López (Berenguer, min. 79); Sancet (Muniain, min. 59), Williams (Villalibre, min. 79), Córdoba (Morcillo, min. 59); y Raúl García.



Gol: 1-0, m.74: Ely.



Árbitro: Sánchez Martínez. Expulsó por doble amarilla a Duarte (min.86). Amonestó a los visitantes Dani García (min. 20), Núñez (min. 63) e Iñigo Martínez (min. 64).



Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada disputado en el estadio Mendizorroza de Vitoria sin público. EFE