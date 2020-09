Valverde: "Me gusta trabajar hasta que no pueda con las piernas"

Fútbol Español

El uruguayo Federico Valverde declaró este lunes en el espacio ‘Real Madrid Conecta’ del canal de televisión de su club que le "gusta darlo todo en el campo", y que su "función es correr, ayudar al equipo y trabajar" hasta que no pueda "con las piernas".



Al recordar el triunfo del sábado en el campo del Betis, el uruguayo comentó: "Estamos muy contentos por la victoria contra el Betis, pero hemos de ir partido a partido. Fue un encuentro muy duro contra un rival que juega muy bien y tiene jugadores de calidad. Supimos hacerlo muy bien y presionamos cuando el míster nos lo pidió, pero ya hay que pensar en el miércoles y en buscar otra victoria".



En dicho partido Valverde marcó el primer gol de la temporada del Real Madrid y dijo al respecto: “Es una alegría muy linda marcar y te da motivación para seguir creciendo. Me gusta darlo todo en el campo y mi función es correr, ayudar al equipo y trabajar hasta que no pueda con las piernas. El gol se lo dediqué a muchas personas porque no suelo marcar muchos. Se lo dediqué a mi mujer, a mi hijo, a mi madre, a mi padre y a mi hermano, que fue su cumpleaños”.



Sobre los puntos fuertes de la plantilla, Valverde afirma que "lo mejor de esta plantilla es la unión y la calidad, que sobra en este equipo. Hay jugadores que lo han ganado todo y que son ejemplares para los jóvenes porque aún quieren ganarlo todo. Verles entrenar duro te motiva mucho".



"La unión es lo mejor que tenemos porque todos nos apoyamos y eso nos va a beneficiar. Que todos busquemos el mismo objetivo y tiremos hacia el mismo lado nos hace crecer. Todos me aportan muchísimo. La rivalidad dentro del equipo es muy bonita. Competimos, pero tenemos esa buena onda que te hace crecer. Que vengan a aconsejarme y me ayude gente que haya ganado tanto a nivel mundial me llena de felicidad, de orgullo y me hace crecer", afirma en declaraciones que facilita el club.



Sobre su evolución como futbolista, Valverde explica: "A medida que pasa el tiempo voy creciendo y mejorando. Es una faceta que estoy trabajando. Además de correr hay que tratar de dar el balón de la mejor manera al compañero".



Sobre su efectividad en el pase ante el Betis, Valverde señala: "Hoy por hoy no vale con dejar que los delanteros hagan lo posible por marcar. Nosotros tenemos que atacar y defender, y si podemos ayudar marcando es bienvenido. Nuestra labor es contribuir para que gane el Real Madrid".



"Zidane me dice que me anime a llegar al área porque tengo capacidad física para hacerlo. Trato de escuchar lo que me dice porque es por mi bien. Debo corregir lo que quiere el míster y seguir creciendo", agregó. / EFE