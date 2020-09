Ramos: Hemos tenido mentalidad para remontar tras mala media hora

Fútbol Español

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, destacó, tras el triunfo por 2-3 en el campo del Betis, “la mentalidad para remontar” que mostró su equipo “después de una mala media hora final de la primera parte”.

Ramos declaró a Movistar que salieron “bien en los primeros quince minutos hasta el primer gol", una ventaja que les "debería haber dado confianza”, aunque admitió que ocurrió justo lo contrario.

El defensa madridista lamentó haber “regalado el balón” al Betis tras ponerse el Real Madrid por delante y argumentó que “estos equipos con calidad te hacen daño cuando se lo permites”, aunque prefiere quedarse con "la mentalidad para remontar después de una mala media hora final de la primera parte".

“Esto debe servir para aprender”, recalcó el sevillano, que valoró que su equipo haya “sabido reaccionar” cuando se ha “visto en desventaja” y aseveró que “la clave ha sido empatar rápido” y haber "dominado la segunda parte.

Añadió que “aunque se han fallado ocasiones”, se marcha “feliz por la remontada”.

El zaguero madridista señaló, sobre las jugadas polémicas del duelo, que le “pillan alejado, debería volver a verlas porque me pilla lejos”, aunque está “seguro de que el rival se siente perjudicado, pero el árbitro lo hace lo mejor posible y nunca de forma intencionada”.

Sergio Ramos no se pronunció sobre el mercado, pues no es el “encargado de gestionar la plantilla”, y añadió: “Si tiene que venir alguien, bienvenido; y si no, daremos la cara los jugadores que están aquí”, subrayó.

Recordó, además, que actualmente se vive una “crisis general” y que los futbolistas merengues renunciaron la temporada pasada “a parte del sueldo para que los empleados del club cobrasen su salario completo”. /EFE