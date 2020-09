Pjanic salió negativo en su prueba de Covid-19

Fútbol Español

El nuevo jugador del FC Barcelona, Miralem Pjanic, anunció que salió negativo en su prueba por Covid-19. El mediocampista tuvo que esperar 17 días para salir negativo, tras su primer positivo a Coronavirus el pasado 22 de agosto.

El mediocampista bosnio, pasó dos semanas aislado en su domicilio en Italia, sin mayor inconveniente más allá de la pérdida del olfato y del gusto.

"Hoy he recibido la confirmación de que he dado negativo en el primer test. Me someteré hoy mismo al segundo, y mañana conoceré los resultados", declaró Pjanic al portal deportivo bosnio SportSport.

Se espera que el nuevo jugador blaugrana se sume a los entrenamientos del club en los próximos días, ya que el jugador podría estar viajando rumbo a Barcelona en los próximos días, en su llegada a la Ciudad Deportiva volverá a someterse a la prueba PCR.