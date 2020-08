Periodista autor de la biografía de Lionel Messi desmiente la carta

REDACCIÓN MERIDIANO | @meridianoonline

La historia del fin del vínculo laboral entre Lionel Messi y el Barcelona, que conmocionó al mundo del fútbol este martes, dará mucha tela qué cortar. Desde el punto de vista legal, ambas partes buscarán hacer prevalecer sus propios intereses.

Incluso, por redes sociales, a través de la página web infobae.com se difundió una supuesta carta que el jugador argentino le envió a la directiva del club por la finalización de su contrato. Sin embargo, por twitter el periodista Guillem Balague, quien escribió la biografía del futbolista rosarino en el 2014, salió desmintiendo la veracidad del documento.

A continuación te presentamos el tweet:

This is not THE burofax. This is fake https://t.co/TbQXQxYkJt