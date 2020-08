El entrenador Ronald Koeman llegó a Barcelona desde Holanda

Fútbol Español

Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato"

ESPAÑA.- Ronald Koeman llegó al Barcelona. El futuro técnico el elenco catalán llegó este martes en un vuelo privado a las 5:15 pm (hora de España), 11:15 am (hora de Venezuela). Los integrantes del club se reunieron con el estratega para afinar detalles de su vínculo antes de hacerse oficial el anuncio de su contratación.

El exjugador azulgrana fue por los medios holandeses mientras salía de la Federación: "un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, solo entonces es ciento por ciento seguro", precisó el técnico. "No puedo decir nada, me encantaría hacerlo. Ahora no es un momento razonable. No hay claridad total, así que tendremos que esperar", añadió.

A la salida de la sede de la Federación holandesa, se marchó al aeropuerto de Ámsterdam donde tomó el vuelo privado sobre las cuatro de la tarde rumbo a la Ciudad Condal, una vez que el acuerdo era prácticamente total para convertirse en el nuevo técnico del Barcelona.

El autor del gol de la primera Copa de Europa del Barça llega al Camp Nou en detrimento de Quique Setién, que fue despedido tras la reunión de la Junta, y lo hace con la intención de levantar el ánimo y de rejuvenecer a una plantilla que, como dijo Gerard Piqué, tras la derrota ante el Bayern de Múnich, ha tocado fondo. | Tomado de marca.com