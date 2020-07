Messi: Jugando así nos elimina Nápoli en Champions

Fútbol Español

El capitán del Barcelona, Leonel Messi, habló tras la derrota de su equipo este jueves ante Osasuna por 1-2 en el Camp Nou, mientras el Real Madrid se coronaba campeón de la competición tras vencer al Villarreal.

El internacional con Argentina fue crítico con el equipo y dijo que jugando como lo vienen haciendo también quedarán fuera de la Liga de Campeones de manera prematura.

“La sensación del equipo es que intenta y no puede, que deja mucho que desear en muchos partidos. Ya lo dije hace tiempo que si seguimos de esta manera va a ser muy difícil que ganemos la 'Champions'. Queda demostrado que no nos alcanzó ni para la Liga y si queremos pelear por la 'Champions' vamos a tener que cambiar muchísimo, porque si no el partido con el Nápoles lo vamos a perder”, señaló Messi.

“La verdad es que no queríamos terminar de esta manera, pero marca un poco como fue todo el año, un equipo muy irregular, muy débil, que le ganan por intensidad, que le ganan por ganas, que nos crean muy fácil y nos hacen gol”, señaló Messi en declaraciones a Movistar LaLiga.

Messi también valoró el trabajo del Madrid que ganó todos los partidos tras el regreso, pero cree que también los ayudaron al dejar escapar puntos.

Asimismo, dijo que espera el parón antes de Champions sirva para reflexionar, hacer autocrítica para volver fuertes y entiende que los aficionados culés estén molestos.

“Seguramente la gente del club está muy caliente, muy enojada con todo lo que vio durante esta temporada y es normal, porque nosotros también lo estamos. Venimos de una derrota en Roma, en Liverpool, y la gente se está quedando sin paciencia y es normal, porque nosotros no le damos nada”, concluyó.