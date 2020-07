Banega y Munir remontan al Athletic y apuntalan al Sevilla en Champions

Fútbol Español

Los internacionales Ever Banega y Munir El Haddadi remontaron al Athletic Club en San Mamés para apuntalar, y casi asegurar, la posición de Liga de Campeones del Sevilla y acabar con buena parte de las ilusiones bilbaínas de jugar la Liga Europa.



Fue un gran partido de los de Julen Lopetegui, que no merecieron ni irse en desventaja al descanso con un gol de Ander Capa, el tercero que marca esta temporada, ayudado de un rechace que le cayó a los pies



Pero entre el genio argentino y el internacional español, el primero transformando un golpe franco directo en la frontal por una falta cuestionable de Dani García a Munir y el segundo haciendo bueno el espléndido centro de su compañeros en el segundo gol, voltearon el resultado y trasladaron al marcador lo que ocurrió sobre el terreno de juego.



Así, el Sevilla mantiene en seis los puntos sobre el quinto y el Athletic, que no pudo darle a Gaizka Garitano el regalo que esperaab en el día de su 45 cumpleaños, sigue a tres puntos de Europa a la espera que de mañana no los amplíe la Real Sociedad en Anoeta ante el Granada. EFE