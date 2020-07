Hazard, listo para reaparecer

Fútbol Español

Jueves 9| 8:18 am





Eden Hazard está en condiciones para reaparecer ante el Alavés, según desveló su técnico Zinedine Zidane, que aseguró que el astro belga "no tiene miedo" pero sí molestias en el tobillo operado después de los partidos, que sumadas a un fuerte golpe provocaron que se perdiera los encuentros ante Getafe y Athletic Club.



Zidane convocará a Eden Hazard para el encuentro ante el Alavés y una hora antes del partido se conocerá si regresa directamente al equipo titular. El jueves fue el único día de la semana que completó todo el entrenamiento con el grupo. El resto de la semana inició las sesiones pero se ausentó de los partidos y las series de disparos a puerta.



"Son molestias solo, no es para nada una recaída y ha entrenado con nosotros con normalidad", aclaró Zidane en rueda de prensa. "Espero que Eden esté con nosotros estos cuatro partidos que nos quedan de Liga y en el partido de Champions", añadió.



Fue claro el técnico francés al descartar que el belga tenga miedo a volverse a lesionar de gravedad en su tobillo derecho. "Él quiere estar con nosotros y no tiene miedo, la única cosa es que es la tercera recaída y de vez en cuando le molesta un poco".



"Estoy con gente que sabe mucho más que yo, que me explica, me informa y me dice que la resonancia es limpia, está todo perfecto, pero a veces tiene molestias que son normales tras un partido o un entrenamiento fuerte. Él no tiene miedo y quiere estar con nosotros. Mañana estará", sentenció. / EFE.